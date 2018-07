اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش بیست و سوم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با شانزدهمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

ادامه مسیر از Catacombs of Carthus به سمت High Lord Wolnir

کارمان کم کم دارد با این سرزمین لعنتی اسکلت ها تمام می شود. از بونفایر دریاچه با سفر سریع به بونفایر Catacombs of Carthus برگردید. از راهروی توپ غلتان، دوباره پایین بروید و ۳ موش را طبق معمول بکشید و وارد راهروی مستقیم شوید تا به منطقه ای برسید که پل دارد و قبلا پل آن را قطع کردیم تا اسکلت ها بیافتند و نتوانند دنبالتان بیایند. اما حالا با استراحت در بونفایر پل دوباره سر جایش برگشته است و موضوع هم اینجاست که این بار نمی توانیم بدویم آن طرف و پل را قطع کنیم. زیرا باید گفتگوی خیلی مهمی با Anri of Astora داشته باشیم که این طرف پل است و اگر به آن سمت برویم و پل را قطع کنیم دیگر خودمان هم نمی توانیم برگردیم (البته یک مسیر باریک هست که بتوان برگشت ولی راهی که می گویم بهتر است)، اینجا در هر حال مجبوریم که سیل اسکلت های دیوانه را بکشیم و از پس آنها بر بیاییم، البته کار خیلی سخت و طاقت فرسایی هم نیست.

بهتر است از جایی که وارد این منطقه می شویم کمی جلو برویم و تا اسکلت ها برخاستند زود بدوید عقب درون تونل باریک و در این مسیر باریک آن ها نمی توانند دورتان را بگیرند و می توانید آن ها را به صورت پراکنده و راحت تر بکشید. بعد از کشتن اینها، از بخشی که وارد این منطقه می شوید اگر به جای این که به چپ بپیچید و روی پل بروید، مسیر مستقیم را بروید و جلوتر بعد از پل به چپ بروید، شخصیت Anri of Astora را می بینید که می توانید و بهتر است بگویم باید با او صحبت کنید. همان طور که در بخش های قبلی اشاره کرده بودم در اینجا بر اساس کاری که در مواجهه با هوراس انجام داده ایم و یا این که اصلا او را دیده ایم یا نه، چند گزینه در حرف زدن وجود دارد که شامل موارد زیر هستند:

Horace را زنده بگذارید و قبل از مبارزه با باس High Lord Wolnir اصلا سراغ صحبت با Anri of Astora نروید. در این حالت بعد از شکست دادن باس High Lord Wolnir، شخصیت Anri of Astora در Catacombs of Carthus خواهد مرد. این بدترین حالت است و خط داستانی هر دو شخصیت Horace و Anri of Astora تمام می شود و هیچ آیتم خاصی هم نمی گیرید و شرایط دستیابی به پایان سوم کلا از بین می رود.

در این حالت بعد از شکست دادن باس High Lord Wolnir، شخصیت Anri of Astora در Catacombs of Carthus خواهد مرد. این بدترین حالت است و خط داستانی هر دو شخصیت Horace و Anri of Astora تمام می شود و هیچ آیتم خاصی هم نمی گیرید و Horace را زنده بگذارید ولی قبل از مبارزه با باس High Lord Wolnir با Anri of Astora صحبت کنید. در این حالت Anri of Astora منطقه Catacombs را ترک می کند و داستان دو شخصیت ادامه می یابد ولی به جای آن، شخصیت خیلی خیلی مهم Yuria دیگر فایرلینک شراین را ترک می کند و شرایط دستیابی به پایان سوم کلا از بین می رود.

در این حالت Anri of Astora منطقه Catacombs را ترک می کند و داستان دو شخصیت ادامه می یابد ولی به جای آن، شخصیت خیلی خیلی مهم Yuria دیگر فایرلینک شراین را ترک می کند و Horace را بکشید و قبل از مبارزه با باس High Lord Wolnir با Anri of Astora صحبت کنید. در این حالت Anri of Astora به شما حلقه Ring of the Evil Eye را می دهد و منطقه Catacombs را ترک می کند و داستان دو شخصیت ادامه می یابد و همچنین شرایط دستیابی به پایان سوم نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که حلقه Ring of the Evil Eye باعث می شود تا از هر دشمنی که شکست می دهید +۳۰ HP دریافت نمایید که البته ۳ ورژن مختلف قوی تر نیز دارد و لول ۱ این حلقه +۳۳ HP، لول ۲ این حلقه +۳۵ HP و لول ۳ این حلقه +۳۷ HP را در ازای کشتن هر دشمن به شما می دهد.

خب دیگر حالا بعد از صحبت با آنری بروید و از روی پل رد شوید و مسیر را به جلو ادامه دهید تا به دربی برسید و آن را باز کرده و وارد یک اتاق شوید با کلی آیتم شکستنی و کوزه و .. که هیچ کدام هیچ آیتمی ندارند و کلا این اتاق را بیهوده نگردید زیرا چیزی در آن نیست به غیر از آیتم اصلی در وسط اتاق که باس فایت را فعال می کند، پس این کار را انجام دهید تا باس فایت High Lord Wolnir آغاز شود.

مبارزه با High Lord Wolnir

High Lord Wolnir باس فایتی است که می تواند سخت باشد، ولی اگر به راه و روش مبارزه با وی اشراف داشته باشید و بدانید که چه کاری انجام می دهید، خیلی از “بسیار دشوار و چالش برانگیز بودن” فاصله دارد! این مبارزه برای شخصیت های بر پایه مبارزات نزدیک با قدرت ضربه بالا خیلی راحت تر خواهد بود. اگر شخصیت دورزن یا بر اساس جادو دارید، کلی علامت احضار و کمک برای این باس وجود دارد که می توانید از آن ها کمک بگیرید.

مبارزه در یک بخش تاریک مثل یک تونل انجام می پذیرد و این باس تقریبا تمامی تونل را گرفته است و روبروی شماست و شما باید باید با جلو و عقب رفتن و چپ و راست رفتن و نزدیک و دور شدن از او مبارزه را پیش ببرید. اگر زیاد به کناره های این بخش بروید و دور شوید بلافاصله کشته می شوید که این به خاطر قدرت Abyss است و یا حتی ممکن است پرت شوید پایین. این مبارزه را باید هر چقدر سریع تر می توانید تمام کنید و هر چه بیشتر طول بکشد کار سخت تر می شود. زیرا باس هی جلو می آید و اگر شما به آخر منطقه برسید و دیگر جایی برای عقب رفتن نداشته باشید نمی توانید از حملات وی جاخالی دهید. باید تا می توانید قدرت ضربات نزدیکتان را بالا ببرید، پس بهترین سلاحتان را بردارید و مدام هم آماده باشید که وقت ضربه زدن به حالت دودستی سوئیچ کنید و دوباره تغییر حالت دهید. شما باید دستبند های High Lord را بشکنید که در دست راستش دو تا و در دست چپش یکی قرار دارد و شکشستن هر کدام تقریبا یک سوم خط سلامتی باس را می برد.

استراتژی کلی نبرد:

وقتی نبرد آغاز می شود بایستید تا باس جلو بیاید و دست هایش از حرکت بایستند. سریع به سمت مچ دست راستش بروید و به صورت دو دستی شروع به زدن ضربات سنگین کنید. قدرت شخصیت من به حدی رسیده بود که یا دو ضربه دستبندهای این باس می شکست و کل این نبرد برای من حدودا کمتر از یک دقیقه به پایان می رسید، پس می بینید که قدرت بالای ضربات نزدیک چقدر اهمیت دارد. وقتی او دوباره دست هایش را حرکت می دهد و ضربه می زند به عقب غلت بزنید و جاخالی دهید. روند را تکرار کنید تا دو دستبند دست راست باس بشکنند. حالا باید به سمت مچ چپ برویم.

وقتی High Lord ضربه می زند بهتر است با جاخالی دادن و غلت زدن فرار کنید اما اگر با این موضوع مشکل دارید یک سپر خوب و خط قدرت بدنی بالا می توانند از شما در برابر ضرباتش محافظت کنند. دقت کنید که در این نبرد هرگز روی هدف قفل نکنید چون خیلی ضربه زدن به دستبندها سخت می شود. خیلی هم مراقب باشید که بیبش از حد به باس نزدیک نشوید و در واقع زیر او نروید!! زیرا اگر حرکت کند می تواند با قفسه و دنده هایش در جا شما را بکشد. مقداری که از مبارزه بگذرد، اسکلت های لعنتی و از آن بدتر اسکلت های چرخ دار هم یکی یکی شروع به بلند شدن می کنند و به نبرد اضافه می شوند. البته اگر زرنگ باشید و درست از ضربات باس جاخالی دهید معمولا ضربات دست باس همه این ها را یک جا از بین می برد. به هر شکل مراقب باشید که وقتی دارید به دستبندها ضربه می زنید این اسکلت ها روی سرتان نریزند. نزدیک به انتهای نبرد، High Lord می تواند یک شمشیر هم احضار کند که ضرباتش را مرگبار تر می کند. او یک حمله جادویی هم دارد اما این حمله خیلی طول می کشد و کند است و می توانید با رفتن به سمت دیوار و کنار رفتن از مسیر آن به راحتی جاخالی دهید.

مهم ترین خطری که باید در این نبرد مراقبش باشید وقتی است که Wolnir حمله ای مانند “بالا آوردن” انجام می دهد و ماده Abyss را در جلوی خود پخش می کند که می تواند آسیب خیلی شدیدی به شما بزند. گاها می توانید با قرار گرفتن در زیر دست های او از آن ها به عنوان سپر برای این حمله استفاده کنید اما بهترین کار این است که وقت این حمله تا می توانید عقب بروید و دور شوید. حتی می توانید وقتی دارد این حمله را انجام می دهد بدوید و به سمت دستهایش بروید و از آن جا که هنگام این حمله، دست هایش ثابت است ضربات دودستی قدرتمندی به دستبندش وارد نمایید و یا این که از دور با جادو و.. به آن ها ضربه بزنید. زمانی که این باس را شکست دادید آیتم Soul of High Lord Wolnir را دریافت می کنید. سپس در اینجا بونفایر High Lord Wolnir bonfire را روشن نمایید.

این منطقه را مقداری بگردید تا Grave Warden Pyromancy Tome را نیز بیابید. البته فعلا استفاده ای ندارد زیرا Cornyx آن را نمی پذیرد ولی بعدا به کار می آید. برگردید به فایرلینک شراین و با همه شخصیت ها یک بار صحبت کنید و ارتقا و .. انجام دهید تا مسیر را ادامه دهیم. حالا وقت سفر به یک منطقه بی نهایت زیبا و بی نظیر است که همه ما وقتی اولین بار وارد آن می شویم و دورنما را می بینیم، قطعا بارها اسکرین شات خواهیم گرفت و قدرت طراحی شاهکار این بازی را تحسین خواهیم کرد. صحبت از Irithyll of the Boreal Valley است. حالا قصد داریم تا مسیر Irithyll of the Boreal Valley به سمت Central Irithyll را دنبال نماییم که در قسمت بعد آن را توضیح خواهیم داد.

در قسمت بعدی مسیر Irithyll of the Boreal Valley به سمت Central Irithyll را توضیح خواهیم داد.

