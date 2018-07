یکی از اعضای ایدوس مونترال به استودیوی گوریلا گیمز پیوست

به نظر می‌رسد که استودیوی بازیسازی گوریلا گیمز (Guerrilla Games) در نظر دارد تا افراد خبره‌ای را برای توسعه بازی بعدی خود استخدام کند. بر اساس گمانه‌زنی‌ها، پروژه جدید این استودیو؛ دنباله بازی اکشن و نقش‌آفرینی Horizon: Zero Dawn است که پس از عرضه موفق شد تحسین منتقدان و بازی‌بازان را برانگیزاند و توانست حدود […]

به نظر می‌رسد که استودیوی بازیسازی گوریلا گیمز (Guerrilla Games) در نظر دارد تا افراد خبره‌ای را برای توسعه بازی بعدی خود استخدام کند. بر اساس گمانه‌زنی‌ها، پروژه جدید این استودیو؛ دنباله بازی اکشن و نقش‌آفرینی Horizon: Zero Dawn است که پس از عرضه موفق شد تحسین منتقدان و بازی‌بازان را برانگیزاند و توانست حدود ۷٫۶ میلیون نسخه به صورت جهانی بفروشد.

گیلز آرمسترانگ (Giles Armstrong)، که پیش از این در استودیوی ایدوس مونترال (Eidos Montreal) مشغول به کار بوده و در ساخت چندین پروژه آن‌ها از جمله Deus Ex: Human Revolution و Thief نقش داشته است، از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر رسماً اعلام کرد که به استودیوی گوریلا گیمز پیوسته است. نقاط قوت آرمسترانگ در توسعه بازی‌های ویدئویی، نویسندگی و داستان‌سرایی‌ست بنابراین توانایی‌ها او بسیار به کار گوریلا گیمز خواهد آمد که در نظر دارد جهان بازی Horizon: Zero Dawn را بسط و گسترش دهد و به خوبی از جهان خلق شده آن بهره ببرد. او به عنوان «نویسنده ارشد» به این استودیو پیوسته است. با توجه به این نکته که بازی Horizon: Zero Dawn سال گذشته میلادی عرضه شده است، آرمسترانگ زمان کافی برای تاثیر‌گذاری برروی پروژه بعدی استودیوی گوریلا گیمز را خواهد داشت. توییت او در این باره را می‌توانید از زیر بخوانید.

افتخار باورندکردنی‌ای است که اعلام کنم: من نویسنده ارشد استودیوی گوریلا گیمز هستم. از همه کسانی که از من در این انتقال حمایت کرده‌اند، بسیار سپاس‌گذارم. این چیزی‌ست که من مدت‌ها برروی آن کار کرده‌ام و نمی‌توانم شادتر از این باشم که به تیم نویسندگان [این استودیو] پیوسته‌ام.

بازی Horizon: Zero Dawn در حال حاضر به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از این بازی، پیشنهاد می‌کنیم نقد و بررسی منتشر شده از آن در وب‌سایت گیمفا را از این نشانی مطالعه کنید که توسط سعید آقابابایی به رشته تحریر درآمده است.

منبع متن: gamefa