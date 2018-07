تماشا کنید: اطلاعات و تریلری جدید از بخش زامبی بازی Call of Duty: Black Ops IIII

ساعاتی پیش تریلری جدید از بخش زامبی بازی Call of Duty: Black Ops 4 منتشر شد و خب این ساخته جدید Treyarch این بار از نو بازسازی شده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، در Black Ops 4 خط زمانی پیچیده زامبی‌ها از نو نوشته شده و داستانی جدید با طعم Assassin’s Creed را روایت می‌کند. 4 شخصیت جدید (برونو،دیگو،شاو و شارلوت) به مقاطع زمانی مختلف سفر می‌کنند تا با از بین‌بردن زامبی‌ها اسباب نابودی یک فرقه شوم و شیطانی را فراهم کنند. هم‌چنین یک نسخه اصلاح‌شده از Blood of the Dead که شامل گروه اصلی بخش زامبی می‌شود نیز در بازی وجود خواهد داشت. در ادامه می‌توانید با نقشه‌های اولیه و هنگام‌عرضه بخش زامبی آشنا شوید.

Voyage of Despair

کدام یک زودتر وجود داشته است؟ کوه‌های بخی یا زامبی‌ها؟ (هشدار اسپویلر: جواب مشخص است؛ زامبی‌ها!) سال 1912 است. قهرمانان ما برروی کشتی تایتانیک قرار دارند و وظیفه دارند تا یک وسیله باستانی باارزش را بدزدند. اگرچه، ماموریت آن‌ها آسان نخواهد بود چرا که یک دشمن شیطانی و مرموز که هدفش نابودی کامل است نیز داخل کشتی قرار دارد. به Voyage of Despair خوش آمدید؛ تجربه‌ای کاملا جدید که با کمک زامبی‌ها تاریخ را بازنویسی می‌کند. قهرمانان ما باید برای بقا و زنده‌ماندن با یکدیگر همکاری کنند.

IX

گلادیاتورها و زامبی‌ها. این IX است که قهرمانان جدید ما را به Colosseum باستانی شهر روم (آمفی‌تئاتر آجری معروف شهر روم) می‌برد؛ جایی که یک نیروی شیطانی زامبی‌ها و گلادیاتورها را در مقابل هم قرار می‌دهد و قهرمانان ما نیز در آن وسط قرار دارند. IX رازهای بسیاری برای فاش‌شدن دارد؛ انتظار نبردی برای بقا و تا سر حد مرگ را داشته باشید. آن هم هنگامی که در حال کشف رازهای پنهان‌شده روم باستان هستید.

Blood of the Dead

گروه زنگارنگ و عجیب Primis، که شخصیت‌های اولیه و اصلی بخش زامبی هستند – تاکئو، ریکتوفن، دمپسی و نیکولای – در Blood of the Dead بازگشتی حماسی دارند. Blood of the Dead ادامه‌ای بر Aetherstory، بخش پرطرفدار Black Ops 3 است. این شخصیت‌ها با مبارزات‌شان با اژدها، روبات‌های غول‌پیکر و هیولاهای غیر قابل تصور سبب زنده‌شدن جامعه زامبی شده‌اند.

عنوان Call of Duty Black Ops 4 در تاریخ 12 اکتبر (20 مهر) برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر جدید بخش زامبی Black Ops 4 را مشاهده کنید.

