برخلاف سه‌گانه Crash Bandicoot N. Sane قبلی، سه‌گانه Spyro Reignited انحصاری زمانی پلی‌استیشن ۴ نخواهد بود و اکتیویژن اعلام کرده که بازی در زمان انتشار برروی هر دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و اکس باکس وان در دسترس قرار خواهد گرفت. اما آیا بازی فقط برروی این پلتفرم‌ها منتشر می‌شود؟

سه‌گانه Crash اگر چه در شروع کار یک انحصاری زمانی برای پلی‌استیشن ۴ بود اما در نهایت برروی همه پلتفرم‌های مطرح عرضه گردید (رایانه‌های شخصی، اکس باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ).

به نظر می‌رسد که وب‌سایت بریتانیایی سه‌گانه Spyro Reignited اجازه داده که اژدهای بنفش ما از کیسه بیرون بیاید. در این وب‌سایت بازی در کنار پلتفرم‌های اکس باکس وان و پلی‌استیشن ۴ برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ نیز لیست شده است. احتمال دارد که به زودی این گزینه‌ها تغییر کند؛ با این وجود طرفداران از این صفحه عکسی گرفته‌اند که در ادامه می‌بینید:

اکتیویژن هنوز نسخه سوییچ یا رایانه‌های شخصی را برای سه‌گانه Spyro Reignited معرفی نکرده است اما این امید وجود دارد که به زودی اخباری در این زمینه به دستمان برسد. اما کسانی که با بازی آشنایی ندارد، می‌توانند توضیحات زیر را بخوانند:

سه‌گانه Spyro Reignited یک عنوان ریمستر شده را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد و مجموعه‌ای از سه عنوان اصلی Spyro است که در زمان خود پدیده‌ای محسوب می‌شدند: Spyro 2: Ripto’s Rage، Spyro the Dragon و Spyro: Year of the Dragon. سه‌گانه Spyro Reignited گیم‌پلی سرگرم‌کننده و نوستالژیکی ارائه می‌دهد و با بیش از ۱۰۰ مرحله، سیستم پاداش بهبودیافته، گروه Spyro تشکیل یافته از اژدهاهای خنده‌دار و موجودات بانمک دیگر و سایر موارد، خاطرات بازیکنان را زنده می‌کند. همچنین این سه‌گانه شامل محیطی بهبودیافته، کنترل‌های به‌روزرسانی شده، نورپردازی کاملا مدرن و سینماتیک‌های بازسازی شده می‌باشد تا این ماجراجویی منحصر به فرد را جذاب‌تر کند.