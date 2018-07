بلیزارد (Blizzard) بهینه‌سازهای متعددی برای رفع مشکلاتی که در به‌روزرسان ۸٫۰ World of Warcraft Battle for Azeroth ایجاد شده بود، منتشر کرده است و وعده داده که در آینده بهبودهای بیشتری حاصل خواهد شد. به‌روزرسان پیش‌زمینه ۸٫۰ برای World of Warcraft این سه‌شنبه منتشر شد و تغییراتی در کلاس‌ها، حالت War Mode برای بسته الحاقی […]

بلیزارد (Blizzard) بهینه‌سازهای متعددی برای رفع مشکلاتی که در به‌روزرسان ۸٫۰ World of Warcraft Battle for Azeroth ایجاد شده بود، منتشر کرده است و وعده داده که در آینده بهبودهای بیشتری حاصل خواهد شد.

به‌روزرسان پیش‌زمینه ۸٫۰ برای World of Warcraft این سه‌شنبه منتشر شد و تغییراتی در کلاس‌ها، حالت War Mode برای بسته الحاقی Battle for Azeroth، پشتیبانی از دایرکت ایکس ۱۲ و بهبودهایی در آمار و میزان آسیب بازی ارائه می‌دهد. اما در بخش World of Warcraft سایت ردیت (Reddit) طرفداران نارضایتی و ناامیدی خود را که به دنبال انتشار به‌روزرسان ۸٫۰ ایجاد شده ابراز داشته‌اند. البته این روزها وجود مشکلات در به‌روزرسان‌های بزرگ عادی شده است ولی حتی خود بلیزارد اذعان داشته که انتشار این به‌روزرسان کار درستی نبوده است. مدیر ارتباطات Ornyx در این زمینه نوشت:

خوب، همانطور که متوجه شده‌اید، انتشار این به‌روزرسان آنطور که ما می‌خواستیم به خوبی پیش نرفته است. ما به خاطر تاثیرات این به‌روزرسان در پایداری و تجربه بازی و تداوم این مشکلات معذرت می‌خواهیم. این قطعا آن چیزی نبود که هیچ کدام از ما بخواهیم.

گفتنی است که بلیزارد بهینه‌سازهای متعددی برای سرورهای زنده بازی در دسترس قرار داده است که برخی از مشکلات به وجود آمده را رفع می‌کند. برای اطلاع کامل از این بهینه‌سازها می‌توانید به وب‌سایت رسمی World of Warcraft مراجعه کنید.

به دنبال انتشار بهینه‌ساز پیش زمینه ۸٫۰، یک جلسه پرسش و پاسخ زنده با حضور کارگردان بازی آیون هازیکوستاس (Ion Hazzikostas) برگزار شد که در آن از مشکلات اصلی این به‌روزرسان صحبت و برای اعمال بهبود بیشتر وعده داده شد. در این جلسه کارگردان بازی به دلیل مشکلات بوجود آمده ناشی از انتشار به‌روزرسان ۸٫۰ عذرخواهی کرد و تائید کرد که بسیاری از بازیکنان با مشکلاتی در وارد شدن به بازی و حساب‌های خود دست و پنجه نرم می‌کنند. در ادامه بخشی از مطالبی که در این جلسه پرسش و پاسخ مطرح شد را می‌خوانید:

معذرت‌خواهی مشکلات بسیاری در کیفیت گیم‌پلی بازی ایجاد شده است، قابلیت‌های تصادفی در سیاه‌چاله‌ها سبب بروز اعتراضاتی شده و مواردی نیز وجود دارد که به درستی نمایش داده نمی‌شود. شما نباید با چنین مشکلاتی روبرو می‌شدید؛ تیم در حال کار برروی این موضوع است تا مطمئن شود که در آینده این مشکلات رفع شوند. بهینه‌ساز قبلی یک فرایند دستی بود که شامل ویرایش هزاران مورد با دست می‌شد که در نهایت منجر به اشتباهات انسانی فراوانی شده است. این بار سیستم‌های بهبودیافته‌ی تیم در آینده پردازش بهتری خواهند داشت. این موضوع به آنان اجازه می‌دهد که در آینده راحت‌تر به بهبود موارد بپردازند. سیستم جدید باگ‌هایی داشت که ده‌ها هزار از این باگ‌ها به لطف بازخوردهای شما در طول PTR و بتا رفع شده است. تیم هر روز در حال رفع صدها مشکلی است که گزارش داده می‌شوند. چیزی که شما دیروز تجربه کردید، بدترین تجربه‌‌ی ممکن بود که در آینده تکرار نخواهد شد. امیدواریم در چند روز آینده مشکلات به وجود آمده رفع شوند. هر چقدر در بازخوردهایی که ارسال می‌کنید، منظور خود را واضح‌تر بیان کنید، مشکل آسان‌تر رفع خواهد شد. بعد از رفع این مشکلات تیم به دنبال این خواهد بود که در آینده چگونه شرایط را بهتر کند. دانستن این موضوع که مشکلاتی در محتویات جدید وجود دارد، دلیل تاخیر خوردن انتشار آن است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این به‌روزرسان و مشاهده تریلر مربوط به آن که به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای بسته گسترش‌دهنده Battle for Azeroth معرفی شده است، می‌توانید به این آدرس مراجعه کنید. World of Warcraft: Battle for Azeroth در تاریخ سه‌شنبه ۲۳ مرداد ماه مصادف با ۱۴ اوت ۲۰۱۸ میلادی برروی پلتفرم‌ رایانه‌های شخصی و سیستم‌عامل مک عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa