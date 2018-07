توضیحات بتسدا در مورد میزان فروش DOOM، Wolfenstein و Evil Within

با این‌که شرکت بتسدا (‌Bethesda)، برخی از بزرگترین مجموعه‌های صنعت بازی‌های ویدئویی را در اختیار دارد، اما به جز سری Fallout و Elder Scrolls، بقیه عناوین این شرکت از نظر فروش خیلی موفق نیستند. حال به تازگی آقای پیت هاینز (Pete Hines)، توضیحاتی را در این مورد ارائه داده است. قطعاً می‌دانید که در چند […]

با این‌که شرکت بتسدا (‌Bethesda)، برخی از بزرگترین مجموعه‌های صنعت بازی‌های ویدئویی را در اختیار دارد، اما به جز سری Fallout و Elder Scrolls، بقیه عناوین این شرکت از نظر فروش خیلی موفق نیستند. حال به تازگی آقای پیت هاینز (Pete Hines)، توضیحاتی را در این مورد ارائه داده است.

قطعاً می‌دانید که در چند سال اخیر، شرکت بتسدا عناوین زیادی را مانند Dishonored، DOOM، Wolfenstein، Quake، The Evil Within، Prey و Rage، را به بازار عرضه کرده است. حتی با این‌که بتسدا به تنهایی مسئول انتشار برخی از بهترین بازی‌های سال گذشته بود، اما عناوین Prey، Dishonored: Death of the Outsider، The Evil Within 2 و Wolfenstein 2: The New Colossus، نتوانستند از نظر تجاری خیلی موفق عمل کنند.

در طی یک مصاحبه، وب‌سایت GamesIndustry.biz، از بتسدا در مورد تفاوت فروش عناوین مذکور با سری Elder Scrolls و Fallout، سوال کرد. آقای پیت هاینز، معاون بخش بازاریابی شرکت بتسدا، یادآور شد که بسیاری از بازی‌ها در آن حد فروش ندارند و بتسدا باید حواسش را جمع کند تا برای عملکرد هر بازی انتظارات مناسبی را داشته باشد؛ به جای این‌که انتظار داشته باشد تا تمام عناوین مانند Skyrim، عمل کنند.

خیلی از چیز‌ها به خوبی Fallout و Elder Scrolls، نمی‌فروشند. اعتقاد ما این است که می‌خواهیم هدف صحیحی را برای چیزی که می‌سازیم و این‌که آن مجموعه‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند، در نظر بگیریم. اگر انتظار داشته باشید که تمام عناوین مانند Fallout و Skyrim عمل کنند، پس شما بازی‌های زیادی نخواهید ساخت؛ برای این‌که عناوین کمی به آن سطح می‌رسند؛ برای مثال، DOOM، این کار را نکرد اما با این‌حال فروشی عالی داشت. پس این موضوع تنها به تعداد مناسب تیم توسعه دهنده، چرخه توسعه، میزان مخاطبین و این‌که آیا ما در ارائه بازی، کار خود را به خوبی انجام می‌دهیم، مربوط می‌شود.

این موضوع منطقی به نظر می‌رسد. قطعاً تمام بازی‌ها نمی‌توانند به فروش‌‌ چند ده میلیونی دست یابند. خوشبختانه به نظر می‌رسد که بتسدا برای بازی‌های خود انتظارات معقولی را در نظر گرفته است. اما این‌که دیگر عناوین این شرکت نمی‌توانند به خوبی Fallout یا Elder Scrolls، عمل کنند، ناراحت کننده است.

