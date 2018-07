تماشا کنید: 15 دقیقه از گیم پلی عنوان The Walking Dead: The Final Season

بعد از انتشار 3 فصل از سری بازی‌های تعاملی The Walking Dead که توسط استودیوی Telltale Games ساخته شده، بالاخره نوبت به فصل چهارم و آخر این بازی رسیده است. دیروز یک تیزر تریلر از گیم پلی عنوان The Walking Dead: The Final Season منتشر شد و اعلام شد که امروز گیم پلی نهایی در جریان نمایشگاه Comic-Con منتشر می‌شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، این تریلر 15 دقیقه‌ای، دقایقی از قسمت اول این بازی را نشان می‌دهد که به زودی منتشر می‌شود. علاوه بر آن ما می‌توانیم تغییرات گرافیکی که به خاطر عوض شدن موتور ساخت این بازی به وجود آمده را مشاهده کنیم.

این فصل قرار است آخرین داستان‌های شخصیت کلمنتاین را روایت کند که از اولین فصل این مجموعه بازی، تمرکز اصلی بر روی او بود. اولین قسمت فصل چهارم The Walking Dead در تاریخ 14 اوت (23 مرداد) برای PC،‌ PS4 و Xbox One منتشر می‌شود. فصل چهارم در مجموع 4 قسمت دارد.

شما در زیر می‌توانید تریلر جدید گیم پلی این بازی را مشاهده کنید:





دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD



تماشا به صورت تمام صفحه



منبع متن: pardisgame