ولو در نمایشگاه gamescom 2018 حضور خواهد داشت

امسال شرکت ولو (Valve) در نمایشگاه gamescom حضور خواهد یافت و احتمال دارد که از بازی کارتی جدید خود یا حتی از آخرین عنوان استودیوی کمپو سانتو (Campo Santo) رونمایی کند.

لیست شرکت‌های حاضر در gamescom 2018 نشان داد که ولو در این رویداد حضور خواهد یافت. ولو طی مسابقات ۲۰۱۷ Dota 2 یعنی The International از بازی کارتی جدید خود، Artifact، رونمایی کرد.

عنوان Artifact: The Dota Card Game قرار است امسال در تاریخی نامشخص عرضه شود. احتمال دارد امسال در نمایشگاه gamescom 2018 ولو تاریخ دقیق انتشار این بازی را اعلام کند.

گیبل نول (Gabe Newell)، رئیس ولو، اوایل امسال اعلام کرده بود که این بازی کارتی تنها یک شروع است و بازی‌های جدیدی از ولو در راه است. او گفته بود:

عنوان Artifact یکی از چندین بازی‌ای است که قرار است بسازیم.

متأسفانه انتظار نداریم که عنوان Half-Life 3 یکی از این عناوین باشد. احتمالاً ساختن جوک‌های اینترنتی درباره‌ی این عنوان دیگر فایده‌ای ندارد.

همچنین احتمال دارد که استودیوی کمپو سانتو، که ولو صاحب آن است، درباره‌ی روند ساخت و پیشرفت عنوان In the Valley of Gods جزئیاتی ارائه کند. این عنوان که در نمایشگاه The Game Awards 2017 معرفی شد یک بازی داستان محور ماجراجویی است که در مصر جریان خواهد داشت. عنوان In the Valley of Gods قرار است در سال ۲۰۱۹ میلادی برای رایانه‌های شخصی منتشر شود. اکنون مشخص نیست که آیا این عنوان برای پلتفرم‌های دیگر نیز عرضه خواهد شد یا خیر.

منبع متن: gamefa