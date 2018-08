استودیو Chinese Room به مالکیت سومو دیجیتال درآمد

امروز در جریان یک نشست مطبوعاتی اعلام شد که استودیو چاینیز روم (Chinese Room) تبدیل به پنجمین استودیوی سومو دیجیتال (Sumo Digital) شده است. یک تیم مستقل که در برایتون انگلیس مستقر می‌باشند و بازی‌بازان آن‌ها را با عناوین منحصر به فردی همچون Dear Esther، Amnesia: A Machine for Pigs و جدیدترین عنوان آن‌ها، Everybody’s […]

امروز در جریان یک نشست مطبوعاتی اعلام شد که استودیو چاینیز روم (Chinese Room) تبدیل به پنجمین استودیوی سومو دیجیتال (Sumo Digital) شده است. یک تیم مستقل که در برایتون انگلیس مستقر می‌باشند و بازی‌بازان آن‌ها را با عناوین منحصر به فردی همچون Dear Esther، Amnesia: A Machine for Pigs و جدیدترین عنوان آن‌ها، Everybody’s Gone to the Rapture، می‌شناسند.

کارل کاورز (Carl Cavers) مدیرعامل سومو گروپ (Sumo Group) در این خصوص، توضیحاتی را ارائه داد:

من بسیار خوشحالم که دان (Dan) تصمیم گرفت به گروه سومو ملحق شود. ما معتقدیم که توانایی‌های خلاقانه و معروف دان، برای گروه سومو بسیار ارزشمند خواهد بود. استودیو چاینیز روم اعتبار و شهرت برجسته‌ای دارد و مالکیت آن، قابلیت‌های سومو دیجیتال را گسترش داده و بهبود می‌بخشد. داشتن یک استودیو در جنوب انگلستان، موقعیت‌های جدیدی را در اختیار گروه قرار می‌دهد و ما مطمئنیم که این موضوع فرصت‌های هیجان‌انگیزی را برای ما ایجاد می‌کند.

دان پینچبک (Dan Pinchbeck)، مدیر نوآوری استودیوی چاینیز روم نیز در ادامه این صحبت‌ها افزود:

من از پیوستنم به سومو دیجیتال بسیار هیجان‌زده‌ام؛ شبکه‌ای بزرگ از استودیوها که احترام بسیار زیادی برایش قائلم. سومو، حمایت و تجربه‌ای را که من برای ارتقای چاینیز روم به سطحی بالاتر لازم دارم، در اختیارم قرار می‌دهد. هدف ما این است که بر پایه شهرتی که مفتخر به کسب آن هستیم، مسیر خود را ادامه داده و عناونی را توسعه دهیم که به معنای واقعی کلمه برجسته، جدید، خیال‌انگیز و در حد استودیویی در سطح جهانی باشند. ما در حال حاضر برروی مفاهیم جدید و شگفت‌انگیزی کار می‌کنیم و در کنار آن در مورد برخی از عناوینی که در حال حاضر در لیست بعدی ما قرار دارند، با شرکای خود مشورت خواهیم کرد. آینده این استودیو فوق‌العاده هیجان‌انگیز و درخشان است و این که بخشی از خانواده سومو باشیم، قطعا به این موضوع کمک خواهد کرد.

پائول پورتر (Paul Porter)، مدیر اجرایی سومو دیجیتال نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه داد:

من بسیار خوشحالم که دان به سومو دیجیتال پیوسته است و بسیار منتظر این موضوع هستم که چاینیز روم به خلق عناوین منحصر به فرد و خلاقانه خود ادامه دهد. خلاقیت و منحصر به فردی که چاینیز روم شهرت و محبوبیت خود را مدیون آن است.

سومو دیجیتال در طول چند سال گذشته به شدت گسترش یافته است. آن‌ها اوایل ژانویه سال جاری میلادی خبر از مالکیت استودیو CCP در نیوکاسل را دادند؛ دفتر مرکزی آن‌ها در شفیلد انگلستان قرار دارد ولی آن‌ها دفتر دیگری نیز در پونه هندوستان افتتاح کرده‌اند.

وقتی به وسعت سومو دیجیتال نگاه می‌کنیم، این موضوع که آن‌ها پروژه‌های زیادی در دست توسعه دارند عادی به نظر می‌رسد. در حال حاضر آن‌ها در حال کار برروی Crackdown 3 برای مایکروسافت، Dead Island 2 برای دیپ سیلور (Deep Silver)، Project Nova برای CCP و Team Sonic Racing برای سگا (SEGA) هستند.

منبع متن: gamefa