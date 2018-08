قسمت اول The Walking Dead: The Final Season منتشر شد

همانطور که می‌دانید The Walking Dead: The Final Season آخرین نسخه از ماجراجویی‌های شخصیت کلمنتین (Clementine) خواهد بود. حال با فرا رسیدن زمان انتشار قسمت اول این نسخه بازی‌بازان می‌توانند به تجربه آن بپردازند. The Walking Dead: The Final Season در چهار قسمت به بازار عرضه خواهد شد. شما می‌توانید با پرداخت ۱۹٫۹۹ دلار به تمام […]

همانطور که می‌دانید The Walking Dead: The Final Season آخرین نسخه از ماجراجویی‌های شخصیت کلمنتین (Clementine) خواهد بود. حال با فرا رسیدن زمان انتشار قسمت اول این نسخه بازی‌بازان می‌توانند به تجربه آن بپردازند.

The Walking Dead: The Final Season در چهار قسمت به بازار عرضه خواهد شد. شما می‌توانید با پرداخت ۱۹٫۹۹ دلار به تمام قسمت‌ها دسترسی داشته باشید.

در این فصل شاهد حضور شخصیت AJ در کنار کلمنتین خواهیم بود. کلمنتین وظیفه سنگینی برعهده دارد و باید در نقش یک رهبر از بقا شخصیت‌های همراه خود اطمینان حاصل کند. به‌ مانند نسخه‌های پیشین، تصمیمات او برروی پایان بازی اثر گذار خواهد بود.

در The Walking Dead: The Final Season شاهد اضافه شدن ویژگی‌های جدیدی به بازی خواهیم بود که از جمله آن‌ها می‌توان به زاویه جدید دوربین، سیستم جدید مبارزات و پشتیبانی از ۴K و HDR برروی پلتفرم‌های مختلف اشاره کرد. همچنین این آخرین بازی ساخته شده توسط موتور بازی‌سازی قدیمی تل‌تیل گیمز (Telltale Games) است و از این پس استودیو از موتور بازی‌سازی Unity برای توسعه عناوین خود استفاده خواهد کرد.

منبع متن: gamefa