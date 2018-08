بیش از 6 سال از شروع داستان هیجان انگیز شخصیت کلمنتاین در سری بازی The Walking Dead می‌گذرد و مدتی پیش اولین قسمت از فصل آخر این بازی منتشر شد. اکنون به لطف استودیوی Telltale Games ما توانستیم تاریخ انتشار 3 قسمت باقی مانده را بفهمیم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، استودیوی Telltale Games به تازگی در توئیتر عکسی را ارسال کرد که در آن تاریخ انتشار تمام قسمت‌های بازی The Walking Dead: The Final Season آمده است و شما در زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید:





طبق این عکس قسمت دوم این بازی با نام Suffer the Children در تاریخ 25 سپتامبر (3 مهر)، قسمت سوم با نام Broken Toys در تاریخ 6 نوامبر (15 آبان) و قسمت چهارم با نام Take Us Back در تاریخ 18 دسامبر (27 آذر) منتشر خواهد شد.

تمام این قسمت‌ها در تاریخ‌های ذکر شده برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One منتشر می‌شوند و همچنین نسخه‌ی Nintendo Switch‌ این بازی نیز در اواخر سال میلادی جاری عرضه خواهد شد. البته ممکن است در تاریخ‌های گفته شده تاخیری پیش بیاید، اما حداقل می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تا پایان سال 2018، تمام این قسمت‌ها عرضه شوند.

منبع متن: pardisgame