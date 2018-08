به تازگی Square Enix و Eidos Montréal تریلر جدیدی از ماجراجویی لارا کرافت در عنوان Shadow of the Tomb Raider که در اینده عرضه خواهد شد، منتشر کردند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Dualshockers، به نظر می‌رسد که تعدادی از خطرات موجود در این بازی جدید از خود لارا کرافت نشأت می‌گیرد، با این حال او هنوز هم قرار است تا با تعداد زیادی از دشمنان درگیر شود.

حیوانات وحشی موجود در بازی قرار است تا چه در روی زمین و چه در زیر اب دردسر ساز باشند، همچنین سربازان ترینیتی (Trinity) که شامل ادم‌کش‌های تا دندان مسلح و نیرو‌های ویژه که از عینک‌های حرارتی استفاده می‌کنند برای شما مشکل آفرین خواهند بود، بهتر است بدانید که همه اعضای قبایل محلی نیز رفتاری دوستانه با شما نخواهند داشت.

می‌توانید تریلر منتشر شده از بازی را در زیر مشاهده کنید:

Shadow of the Tomb Raider در تاریخ 23 شهریور 1397 برای PS4 ،Xbox One و PC منتشر می‌شود.

به تازگی اعلام شده است که Shadow of the Tomb Raider بر روی Xbox One X با دو کیفیت اجرا خواهد شد، که می‌توانید خبر مربوط به آن را در اینجا مشاهده کنید.

منبع متن: pardisgame