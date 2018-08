Detroit: Become Human| قابلیت Photo Mod رسما کنسل شد

Detroit: Become Human یکی از موفق‌ترین بازی‌های استودیوی کوانتیک دریم بوده و حتی میزان فروش آن از بازی محبوب و پرفروش Heavy Rain نیز فراتر رفته است. در حالی که به گفته‌ی مدیران استودیوی کوانتیک دریم قرار بود ویژگی PHoto Mod به زودی به بازی Detroit: Become Human اضافه شود اما حال به نظر می‌رسد این […]

Detroit: Become Human یکی از موفق‌ترین بازی‌های استودیوی کوانتیک دریم بوده و حتی میزان فروش آن از بازی محبوب و پرفروش Heavy Rain نیز فراتر رفته است. در حالی که به گفته‌ی مدیران استودیوی کوانتیک دریم قرار بود ویژگی PHoto Mod به زودی به بازی Detroit: Become Human اضافه شود اما حال به نظر می‌رسد این پروژه به طور کلی متوقف شده است.

هنگامی که Detroit: Become Human عرضه شد رکورد جدیدی از خود بر جای گذاشت و از نظر فروش می‌توان آن را موفق‌ترین بازی این استودیو تا به امروز دانست. پس از عرضه‌ی بازی Detroit: Become Human، آقای Guillaume de Fondaumière، مدیر عامل استودیوی کوانتیک دریم، اعلام کرد آن‌ها قصد دارند تا به زودی قابلیت Photo Mod را نیز به این بازی اضافه کنند؛ موضوعی که به شدت هیجان انگیز به نظر می‌رسید. اما ظاهراً همه چیز آن‌طور که باید پیش نرفت و پروژه Photo Mod بازی Detroit: Become Human به طور کلی لغو شده است. دیوید کیج، کارگردان بازی، با انتشار پستی در توئیتر ضمن تایید مطلب فوق به این نکته اشاره کرد که اضافه کردن قابلیت Photo Mod، بازی را با مشکلات فراوانی روبرو خواهد کرد. یه گفته‌ی وی اگر قابلیت Photo Mod به بازی Detroit: Become Human اضافه شود بازی از تمام ظرفیت حافظه ( Ram) استفاده خواهد کرد که می‌تواند مشکلات بسیاری ایجاد کند:

ما ابتدا ویژگی Photo Mod را به بازی اضافه و مشاهده کردیم که بازی از تمام ظرفیت RAM دستگاه استفاده می‌کند و این طور به نظر می‌رسد که در حال حاضر بسیار سخت است تا قابلیت یا ویژگی جدیدی به بازی اضافه کنیم. تا به این‌حا و در طول مراحل توسعه‌ی Detroit: Become Human از تمام توان کنسول استفاده کردیم و فشار زیادی به آن وارد ساخته تا بتوانیم بازی را به گونه‌ای بسازیم که از نظر بصری زیبا و از نظر بارگذاری نیز بی‌نظیر به نظر برسد؛ همین موضوع باعث شده است تا عملا نتوانیم چیز جدیدی به بازی اضافه کنیم.

متاسفانه به نظر می‌رسد موضوعی که استودیوی کوانتیک دریم را محدود کرده محدودیت سخت افزاری کنسول پلی‌استیشن ۴ است. استودیوی کوانتیک دریم برای این‌که بازی Detroit: Become Human از نظر گرافیکی در بالاترین سطح باشد از تمام ظرفیت کنسول پلی‌استیشن ۴ استفاده کرده و در نتیجه فصایی برای اضافه کردن ویژگی جدید به بازی وجود ندارد. متاسفانه بر خلاف رایانه‌های شخصی، محدودیت‌ها کنسول‌ها و در موضوع مورد اشاره کنسول پلی‌استیشن ۴ غیر قابل تغییر هستند که هیچ راهی برای دور زدن این محدودیت‌ها وجود ندارد. در نتیجه بازی نمی‌تواند قابلیت Photo Mod را دریافت کند. موضوع وقتی عجیب می‌شود که بدانید بسیاری از بازی‌های دیگر از قبیل God of War و حتی Fracry 5 چنین قابلیتی را به بازی‌های خود اضافه کرده‌اند. شاید این پروژه به کنسول آینده‌ی شرکت سونی یعنی پلی‌استیشن ۵ منتقل شود که مسلماً دارای حافظه‌ی بهبود یافته‌ای خواهد بود.

بازی Detroit: Become Human هم اکنون به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ در دسترس است. برای اطلاعات و جزئیات بیشتر می توان تحلیل فنی بازی را از اینجا و نقد و بررسی آن را از اینجا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa