تحلیلگران: تا پایان سال فروش نینتندو سوییچ به ۲۵ میلیون واحد خواهد رسید

همانطور که احتمالا می‌دانید، شرکت نینتندو (Nintendo) به دنبال فروش ۲۰ میلیون دستگاه از کنسول نینتندو سوییچ در سال جاری است. اما بنابر تحقیقات انجام شده توسط یک تیم تحلیلی، با وجود بازی‌هایی نظیر Super Smash Bros و نسخه جدید Pokemon، این شرکت می‌تواند از این هدف هم فراتر رود.

یک موسسه تحقیقاتی مستقر در اوساکا ژاپن به نام موسسه تحقیقات اقتصادی اِیس (Ace)، بر این باور است که کنسول نینتندو سوییچ فروش بسیار خوبی در فصل تعطیلات تجربه خواهد کرد. در واقع هیدکی یاسودا (Hideki Yasuda) تحلیلگر این تیم معتقد است که این فروش فراتر از پیش‌بینی‌های شرکت نینتندو خواهد بود.

بنابر گفته‌های یاسودا، درآمد نینتندو در سال جاری به ۱٫۳۶ تریلیون ین خواهد رسید که در این صورت درآمد خالص شرکت ۳۳۰ میلیارد ین خواهد بود. رسیدن به این هدف منوط به عملکرد خوب کنسول نینتندو سوییچ در بازار رقابت است.

علاوه بر موارد بالا، یاسودا بر این باور است که فروش نینتندو سوییچ تا پایان سال جاری میلادی به ۲۵ میلیون دستگاه خواهد رسید. همچنین فروش بازی‌های عرضه شده برروی این کنسول به ۱۴۰ میلیون نسخه می‌رسد. در حالی که او اشاره‌ای به پرفروش‌ترین بازی‌ها نکرد اما انتظار می‌رود که عناوینی نظیر The Legend of Zelda: Breath of the Wild ،Super Mario Odyssey و Mario Kart 8 Deluxe در صدر این جدول قرار بگیرند.

بنابر بررسی‌‌‌های انجام شده این احتمال وجود دارد که تا ماه مارس سال ۲۰۱۹ میلادی، فروش کنسول نینتندو سوییچ از ۲۵ میلیون دستگاه هم فراتر رود. هیدکی یاسودا معتقد است که تا آن زمان مجموع کنسول‌های فرستاده شده به فروشگاه‌ها به عدد فوق‌العاده ۴۲٫۷۹ میلیون دستگاه خواهد رسید که این عدد بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های شرکت نینتندو است. پیشتر این شرکت پیش‌بینی کرده بود که تعداد ۳۷٫۷۹ میلیون دستگاه از کنسول به بازار عرضه خواهد شد.

رسیدن به این پیش‌بینی آسان نخواهد بود و همه چیز به عملکرد شرکت نینتندو در طی چند هفته‌ی آینده بستگی دارد. در حالی که بازی‌های نظیر Super Mario Party و Super Smash Bros از عوامل فروش خوب کنسول خواهند بود اما بنابر گفته طرفداران، نینتندو به چیز‌های بیشتری برای پیروزی در بازار رقابت نیاز خواهد داشت.

به هر حال باید منتظر عملکرد این کنسول دستی در طی هفته‌های آینده باشیم. اواخر هفته شاهد آغاز رویداد Gamescom 2018 خواهیم بود. باید دید که شرکت نینتندو چه سوپرایزی برای طرفداران خود در این مراسم تدارک دیده است.

رویداد GamesCom 2018 از تاریخ سه‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ (۲۱ آگست ۲۰۱۸ میلادی) تا یک‌شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ (۲۶ آگست ۲۰۱۸ میلادی) در کشور آلمان برگزار خواهد شد.

منبع متن: gamefa