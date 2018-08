به نظر می‌رسد کسی توان رقابت با بازی Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy را ندارد و این بازی برای هشتمین هفته‌ی متوالی بر تخت پادشاهی بریتانیا تکیه زده است. با جدول فروش هفتگی بریتانیا با ما همراه باشید. کمتسر کسی گمان می‌کرد بازی Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy برای پلتفرم‌هایی به جز پلی‌استیشن ۴ منتشر شود اما […]

کمتسر کسی گمان می‌کرد بازی Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy برای پلتفرم‌هایی به جز پلی‌استیشن ۴ منتشر شود اما با وجود این اتفاق باز هم کمتر کسی تصور می‌کرد که این بازی بتواند از لحاظ فروش انقدر موفق عمل کند. در حالی که بسیاری از منتقدان بر این باور بوده‌اند که Crash Bandicoot دیگر چیز جدیدی برای ارائه کردن بر‌روی پلتفرم‌های جدید ندارد اما این بازی با ثبت هشتمین صدرنشینی متوالی خود در جدول بریتانیا ثابت کرده است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

شگفتی‌های جدول این هفته به همین‌جا ختم نمی‌شود و شاهد هستیم که بازی GTA V نه تنها میان ۱۰ بازی پرفروش بلکه در جایگاه دوم قرار گرفته است و همچنان در این کشور فروش خوبی را تجربه می‌کند. در رتبه‌ی سوم نیز بازی انحصاری پلتفرم رایانه‌های شخصی یعنی World of Warcraft: Battle of Azeroth را مشاهده می‌کنیم ؛ جالب است بدانید این بازی در میان ۲۰ عنوان پرفروش رایانه‌های شخصی در بریتانیا در جایگاه نخست قرار گرفته است.

صعود GTA V به مکان دوم جدول باعث شد تا بازی Lego incredibles که برای پنج هفته‌ی متوالی در این جایگاه بود به مکان پنجم جدول سقوط کند. این هفته جدول بریتانیا به غیر از World of Warcraft: Battle of Azeroth ورودی جدید دیگری نداشته و ورودی‌های هفته‌ی گذشته نیز نتوانتسه‌اند میان ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا قرار گیرند.

از نکات جالب توجه دیگر در جدول این هفته‌ی بریتانیا می‌توان به صعود یک پله‌ای بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ یعنی God of war به رده ششم و بازگشت دیگر بازی انحصاری نینتندو سوییچ با نام The Legend of Zelda: Breath of the Wild به میان ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا اشاره کرد.

هفته‌ی آینده منتظر چه بازی‌هایی باشیم؟

هر چه که به پایان تابستان نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم، بازی Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy رقبای بیشتری پیدا می‌کند. اگرچه که تا به حال رقبای یاد شده حرفی برای گفتن نداشته اند و کرش با قدرت بر تخت پادشاهی بریتانیا تکیه زده است اما به نظر می‌رسد این بازی هفته‌ی آینده رقبای جدی‌تری پیش روی دارد. هفته‌ی آینده دو بازی Shenmue I and II و F1 2018 مسافران جدید بریتانیا خواهند بود که باید منتظر مانده و ببینیم که آیا می توانند به نوار صدرنشینی های متوالی Crash Bandicoot خاتمه دهند یا این بازی همچنان با عبور از رکورد بازی Call of Duty WWII در هفته‌های آینده تعداد صدرنشینی‌های خود را به عدد ۱۰ خواهد رساند.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا

نام بازی رتبه این هفته رتبه هفته گذشته Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy ۱ ۱ Grand Theft Auto V ۲ ۳ World of Warcraft: Battle of Azeroth ۳ ورودی جدید Mario Kart 8: Deluxe ۴ ۴ LEGO The Incredibles ۵ ۳ God of War ۶ ۷ Call of Duty: WWII ۷ ۶ Super Mario Odyssey ۸ ۹ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ۹ ۱۲ Madden NFL 19 ۱۰ ۵

