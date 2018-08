تاریخ عرضه عنوان جذاب The Gardens Between اعلام شد + جزئیات، تریلر و تصاویر

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gematsu، به تازگی استودیو The Voxel Agents، اعلام کرده است عنوان The Gardens Between برای PS4 ،PC ،Switch و Mac در تاریخ 29 شهریور 1397 منتشر می‌شود. شما هم اکنون می‌توانید بازی را از طریق Nintendo eShop و Mac App Store خریداری کنید.

در زیر می‌توانید اطلاعات کلی منتشر شده توسط The Voxel Agents را مشاهده کنید:

"به همراه Arina سرسخت و لجوج و Frendt متفکر درحالی که وارد دنیایی از جزایر با حقایق پیچ و تاب خورده، شده اند، به سفر بپردازید. با اداره کردن زمان و دگرگون کردن فضا‌های رویا مانند باغ‌های بازی به آن‌ها کمک کنید تا با یکدیگر به کاوش و یادآوری خاطرات گذشته پرداخته و از مسیر‌های بازی عبور کنند. Arina و Frendt با هم معما‌های بازی را حل کرده و صورت‌های فلکی را روشن می کنند تا برای بار دیگر لحظه‌های گران‌بهایی را که با یک دیگر سپری کرده‌اند، ملاقات کنند. در حالی که آن‌ها اشیاء و موقعیت‌هایی که باعث شکل گیری دوستی‌شان شده است را کشف می‌کنند، تجربیات مشترکشان راه را برای‌شان روشن می‌سازد. به دنبال کردن این دو شخصیت بپردازید، در حالی که برای بار دیگر سفر احساسی‌شان را در گذشته تجربه کرده و به گرامی داشت خاطراتی که با یکدیگر ساخته و فهم این که چه چیزی باید در انتها اتفاق بیافتد، می‌پردازند.

بنیانگذار استودیو، Simon Joslin، می‌گوید: "ما امیدواریم که بازیکنان نه تنها تحت تاثیر داستان Arina و Frendt قرار بگیرند، بلکه این فرصت را بدست بیاورند تا خاطرات ویژه دوران کودکی خودشان را نیز به یاد بیاورند. با توجه به این که تعداد زیادی از اشیاء موجود در باغ‌های بازی به دوران کودکی خودمان تعلق دارند، ما امیدواریم که مخاطبینمان زمانی که دوستی و صمیمیت به معنای همه چیز بود را به خاطر بیاورند."

The Gardens Betweenبرای اولین بار در Gamescom 2018 واقع در شهر کلن آلمان در غرفه بازی‌های مستقل بر روی کنسول Switch، قابل بازی خواهد بود.

شما می‌توانید تریلر جدید منتشر شده از بازی را در زیر مشاهده کنید:





منبع متن: pardisgame