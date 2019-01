The Division 2 روی استیم عرضه نخواهد شد

شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت خبر از همکاری جدیدی با اپیک گیمز داده است. قرار است یوبی‌سافت از این پس بازی‌های کامپیوتر خود را روی فروشگاه بازی اپیک گیمز یعنی Epic Games Store عرضه کند. اولین بازی بزرگی که یوبی‌سافت به فروشگاه اپیک گیمز می‌آورد، بازی The Division 2 است.

نسخه‌ی کامپیوتر بازی The Division 2 فقط هم روی فروشگاه اپیک گیمز فروش نخواهد رسید. همانطور که انتظار داریم، یوبی‌سافت بی‌خیال عرضه‌ی بازی روی فروشگاه خودش یعنی Uplay نخواهد شد. با این حال، خبری از عرضه‌ی The Division 2 روی استیم نخواهد بود و اگر فروشگاه خود یوبی‌سافت را در نظر نگیریم، می‌توانیم کم و بیش بگوییم که نسخه‌ی کامپیوتر The Division 2 در انحصار فروشگاه اپیک گیمز است.

یوبی‌سافت و اپیک گیمز طی بیانیه‌ای گفته‌اند که در طول سال جدید میلادی بازی‌های دیگری از یوبی‌سافت را به Epic Games Store خواهند آورد.

اپیک گیمز تا همین امروز هم قراردادهایی بزرگ برای عرضه‌ی انحصاری بازی‌ها رو روی فروشگاه خود تنظیم کرده است. بازی‌هایی مثل Hades، ساخته‌ی سازندگان Bastion و Transistor، بازی Journey و قسمت‌های پایانی فصل چهارم بازی واکینگ دد، به صورت انحصاری روی فروشگاه اپیک گیمز عرضه خواهند شد.

اخیرا شاهد راه اندازی فروشگاه‌های مختلف عرضه‌ی دیجیتال بازی‌های کامپیوتر شده‌ایم. شرکت‌های بازی‌سازی بزرگ فروشگاه خودشان را دارند، اپیک گیمز فروشگاه خود را راه انداخته و اپ دیسکورد هم به تازگی با یک فروشگاه وارد این رقابت شده است. نکته این جاست که این فروشگاه‌ها هر کدام بازی‌هایی را به انحصار خود در آورده‌اند؛ طوری که می‌توان گفت وضعیت عرضه‌ی دیجیتال بازی‌های کامپیوتر، شبیه به رقابت و دعواهای کنسولی شده است.

رقابت بین فروشگاه‌های دیجیتال بازی ادامه دارد. اپیک گیمز استور به صورت رایگان بازی‌های بزرگی مثل What Remains of Edith Finch را به کاربران خود می‌دهد و دیسکورد هم گفته است که فقط ۱۰ درصد از سهم فروش هر بازی را بر می‌دارد و ۹۰ درصد را به بازی‌ساز می‌دهد.

فعلا باید منتظر پاسخ و بازخوردهای مختلف از سوی فروشگاه‌های دیگر مثل استیم باشیم.

