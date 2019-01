در حالی که شرکت Microsoft در آغاز سال میلادی جدید بازی‌هایی مانند Aftercharge ،Absolver و Life is Strange را بر روی سرویس Xbox Game Pass خود عرضه کرده بود، امروز این شرکت اعلام کرد که 2 تا از محبوب‌ترین عناوین دنیای بازی به نام های Just Cause 3 و Ultimate Marvel vs. Capcom 3 را نیز بر روی این سرویس عرضه کرده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وبسایت comicbook، سومین نسخه از سری بازی های جهان باز Just Cause با ارئه داستانی از ماجراجویی های مامور ریکو رودریگز در تقابل او با یک سازمان جدید، در آذر ماه سال 1395 عرضه شده بود. اگر چه بازی Just Cause 4 ماه گذشته عرضه شده اما با این حال اگر به دنبال این هستید که مامور رودریگز را بیشتر در ماجرجویی هایش همراهی کنید و یا اگر به دنبال استفاده از سلاح ها و ماشین ها برای خلق صحنه های اکشن و هیجان انگیز هستید تجربه این بازی را از دست ندهید.

بازی Ultimate Marvel vs. Capcom 3 نیز که به عنوان یکی از محبوب ترین بازی های سری Ultimate Marvel vs. Capcom شناخته می شود دیگر بازی هیجان انگیز اضافه شده به این سرویس است. این عنوان با سبک فایتینگ کلاسیک پیش از آن که بر روی کنسول های نسل هشتم عرضه شود بر روی کنسول های Xbox 360 و PlayStation 3 عرضه شده بود. در این بازی گیمرها می توانند شخصیت خود را از میان شخصیت های محبوب کمپانی های Capcom و Marvel مانند Deadpool، WolverineT X-23، Iron Fist، Phoenix Wright، Rocket Raccoon و ... انتخاب کنند و در محیط های متنوع که از هر دو جهان Capcom و Marvel الهام گرقته شده اند به بازی بپردازند. بازی از مکانیک مبارزه سرگرم کننده و همچنین داستانی ترغیب کننده برخوردار است.

با اضافه شدن این بازی به سرویس Xbox Game Pass می توانیم انتظار داشته باشیم که در آینده ای نزدیک بازی Marvel vs. Capcom: Infinite و یا حتی نسخه های قدیمی‌تر این سری نیز به سرویس Game Pass اضافه شوند.

در حال حاضر این سرویس بر روی کنسول های Xbox One و Xbox One X در دسترس است.

