تصاویر و اطلاعات جدیدی از بازی Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist منتشر شد

این روزها اخبار زیادی در خصوص بازی Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution منتشر می‌شود و حال شرکت کونامی (Konami) اقدام به عرضه‌ی چند تصویر و جزئیاتی جدید از این عنوان کرده است که در ادامه با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist از سری بازی‌های جالب و پرطرفدار در کشور ژاپن است که در گذشته شاهد انتشار نسخه‌هایی از آن برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌‌باکس وان بوده‌ایم. جدیدترین نسخه‌ی این بازی با امکانات و ویژگی‌های بیشتر در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۵ آپریل ۲۰۱۹ میلادی) برروی کنسول نینتندو سوییچ در کشور ژاپن عرضه خواهد شد.

پیش از این زمزمه‌هایی مبنی بر عرضه‌ی نسخه‌ی غربی این عنوان نیز به گوش می‌رسید که سازندگان این خبر را تایید کردند. با اعلام تیم سازنده، این بازی چند ماه پس از عرضه در کشور ژاپن، برای غرب نیز در دسترس قرار خواهد گرفت تا سایر بازی‌بازان نیز قادر به تجربه‌ی آن باشند. هنوز تاریخ انتشار این نسخه مشخص نیست اما به محض دریافت اطلاعات بیشتر آن را با شما در میان می‌گذاریم. همچنین آن‌ها از یک حالت آنلاین جذاب خبر داده‌اند که در این نسخه وجود خواهد داشت.

کونامی چند روز پیش با انتشار نخستین تصاویر این عنوان بازی‌بازان را با آن بیشتر آشنا کرد که اطلاعات بیشتر را می‌توانید از طریق این نشانی بخوانید. حال چند تصویر دیگر توسط این شرکت در اختیار طرفداران قرار گرفته است که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

