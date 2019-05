Sony تایید کرد: عناوین Death Stranding، Ghost of Tsushima و The Last of Us: Part 2 قطعا بر روی PS4 منتشر خواهند شد

با وجود نزدیک شدن زمان عرضه‌ی PS5، سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه چه قدر از حیات نسل فعلی کنسول‌ها مانند PS4 و Xbox One باقی مانده است؟ خب به نظر می‌رسد که چند سالی دیگر برای PS4 زمان باقی مانده است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare کمپانی Sony قصد دارد تا به صورت ملایم وارد نسل نهم شده و خیلی سریع تصمیم به عدم پشتیبانی از PS4 نگیرد. در جریان نشست سرمایه‌گذاری Sony در شب گذشته این شرکت اعلام کرد که قابلیت Backwards Compatibility یا پشتیبانی از عناوین نسل قبل در قلب تغییر نسل هشتم به نهم خواهد بود. در جریان این نشست، Sony گفته است که"ما از قابلیت Backwards Compatibility بهره خواهیم گرفت تا جامعه‌ی کاربری خود را سریع‌تر و پیوسته‌تر از همیشه، به نسل بعد منتقل کنیم". همچنین، این شرکت ژاپنی موفق اذعان داشت که نسل فعلی(کنسول PS4) "موتور تعامل و سوددهی برای سه سال آینده" خواهد بود. این جمله به معنای این است که پشتیبانی از PS4 حتی بعد از عرضه‌ی PS5 نیز ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این‌ها، Sony اشاره کرد که عناوین انحصاری AAA(بازی‌های Death Stranding، Ghost of Tsushima و The Last of Us: Part 2) حتما بر روی PS4 منتشر خواهند شد. باید گفت که اگر PS4 دارید، می‌توانید اطمینان خاطر داشته باشید که غول ژاپنی برای 3 سال دیگر نیز هوای شما را خواهد داشت. البته، اشاره‌ی Sony به اهمیت قابلیت Backwards Compatibility بیانگر این است که به احتمال بسیار زیاد، می‌توانیم بازی‌های فوق را بر روی PS5 نیز تجربه کنیم. اینکه بازی‌های فرست پارتی PS4 بر روی PS5 به صورت ارتقایافته اجرا خواهند شد یا خیر را هنور نمی‌دانیم. با توجه به عدم حضور Sony در مراسم E3، احتمالا در فصل پاییز و با برگزاری یک کنفرانس، Sony از PS5 رونمایی خواهد کرد.

منبع متن: pardisgame