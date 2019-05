بازی Brothers: A Tale of Two Sons برای نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد

سازندگان بازی جذاب و خاطره‌انگیز Brothers: A Tale of Two Sons اخیرا از انتشار این عنوان برروی کنسول نینتندو سوییچ خبر داده‌اند. همچنین تاریخ دقیق عرضه‌ی آن نیز مشخص شده است که در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتری در این زمینه باشید. عنوان زیبای Brothers: A Tale of Two Sons نخستین بار در سال ۲۰۱۳ […]

سازندگان بازی جذاب و خاطره‌انگیز Brothers: A Tale of Two Sons اخیرا از انتشار این عنوان برروی کنسول نینتندو سوییچ خبر داده‌اند. همچنین تاریخ دقیق عرضه‌ی آن نیز مشخص شده است که در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتری در این زمینه باشید.

عنوان زیبای Brothers: A Tale of Two Sons نخستین بار در سال ۲۰۱۳ در اختیار بازی‌بازان قرار گرفت و در سال ۲۰۱۵ نیز شاهد عرضه‌ی آن برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان بودیم. این بازی به دلیل استقبال بی‌نظیر هواداران تا به حال برای پلتفرم‌های دیگری نظیر رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ و گوشی‌های هوشمند هم منتشر شده است.این بازی داستان دو برادر را روایت می‌کند که با وارد ماجرایی در خصوص پدرشان شده تا او را نجات دهند و در این بین اتفاقات تلخ و شیرین بسیاری برایشان رقم می‌خورد. بازی‌بازان نیز قادر به انتخاب هر دو شخصیت هستند. اگر از دوست‌داران عناوین به این سبک هستید، Brothers: A Tale of Two Sons را هرگز از دست ندهید.

استودیوی ۵۰۵ Games به تازگی از عرضه‌ی این عنوان برروی کنسول نینتندو سوییچ خبر داده‌اند. مسلما هدف سازندگان از انجام این کار، افزایش طرفداران بازی و رضایت بیشتر آن‌ها است. این نسخه که با تغییرات زیادی هم همراه شده است، در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۸ (۲۸ می ۲۰۱۹ میلادی) برای این کنسول در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa