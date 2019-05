سونی خبر از تاسیس شرکت فیلم‌سازی جدیدی به اسم «پلی‌استیشن پروداکشنز» (PlayStation Productions) داده است. همانطور که از اسم این استودیوی فیلم‌سازی پیداست، قرار است این استودیو روی مجموعه‌های پلی‌استیشن کار و آن‌ها را تبدیل به مجموعه‌های سینمایی یا سریالی کند.

طبق گزارش خبرگزاری هالیوود ریپورتر، مدیریت استودیوی پلی‌استیشن پروداکشنز به «اسد قزلباش» (Asad Qizilbash) سپرده شده است. قزلباش در حال حاضر به عنوان مدیر بازاریابی بازی‌های انحصاری و بازی‌های ساخته‌ی استودیوهای سونی فعالیت می‌کند. مدیر استودیوهای بازی‌سازی سونی یعنی «شاون لیدن» هم روی کار اسد قزلباش در ساخت مجموعه‌های سینمایی نظارت خواهد کرد.

شاون لیدن درباره‌ی استودیوی جدیدشان گفته است: «تجربه‌ای ۲۵ ساله در توسعه و ساخت بازی داریم و در این مدت زمان، بازی‌ها و مجموعه‌ها و قصه‌هایی شگفت‌انگیز ساخته‌ایم. معتقدیم در حال حاضر زمان مناسبی است تا به ظرفیت‌های دیگر رسانه‌ها نگاهی بیاندازیم، مثل استریم یا فیلم یا تلویزیون و به دنیاهای که ساخته‌ایم زندگی دیگری ببخشیم.»

مدیر عامل سونی پیکچرز پس از اعلام این خبر رسما تایید کرد که پلی‌استیشن پروداکشنز برای ساخت یک مجموعه‌ی تلویزیونی با اقتباس از بازی‌های Twisted Metal با آن‌ها همکاری خواهد کرد. بازی‌های مسابقه‌ای و مبارزه‌ای Twisted Metal خودروهای مختلف را به جان یکدیگر می‌انداختند و تبدیل آن‌ها به مجموعه‌ای اکشن ظرفیت‌های بالایی دارد.

اسد قزلباش درباره‌ی شرکت جدیدشان گفته است: «به جای اینکه حقوق ساخت مجموعه‌هایمان را بفروشیم، به نظرمان بهتر است که خودمان به توسعه‌ی آن‌ها و تولید مشغول شویم. نه تنها ما آشنایی بیشتری با این مجموعه‌ها داریم، بلکه می‌دانیم که مخاطب پلی‌استیشن چه چیزی را بیشتر می‌پسندند.»

شاون لیدن می‌گوید که آن‌ها می‌خواهند شرکت پلی‌استیشن پروداکشنز روندی شبیه به استودیوی مارول را دنبال کند: «ما به مارول و کاری که آن‌ها در تبدیل کمیک‌ها به بزرگترین فیلم‌های دنیا کرده‌اند نگاه کردیم. اینکه بگوییم می‌خواهیم دنباله رو آن‌ها باشیم هدف بسیار بزرگی است، ولی حداقل می‌گوییم که از آن‌ها الهام گرفته‌ایم.»

مدیر استودیوهای بازی‌سازی سونی هم‌چنین می‌گوید که این فیلم‌ها و مجموعه‌ها، می‌توانند انتظار برای عرضه‌ی دنباله‌هایی که ساختشان طول می‌کشد را برای طرفداران راحت‌تر کند.

احتمالا مجموعه‌های سینمایی آنچارتد یا دیگر فیلم‌های پلی‌استیشن که توسعه‌شان مشکلات بسیاری داشته، به لطف پلی‌استیشن پروداکشنز وضعیت بهتری را سپری خواهند کرد.

منبع: IGN

The post پلی‌استیشن پروداکشنز بازی‌های سونی را به فیلم و سریال تبدیل می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala