از همان زمان انتشار Raid بازی The Division 2 در اوایل ماه جاری، بسیاری از بازی‌بازان کنسول‌ها به درجه‌ی سختی بالای این Raid اعتراض کرده‌ بودند. در زمان نوشتن این خبر، تاکنون هزاران تیم توانسته‌اند تا این بخش را برروی رایانه‌های شخصی به اتمام برسانند. این در حالی است که تعداد تیم‌های موفق نسخه‌ی کنسولی بسیار کمتر است.

به همین خاطر، بسیاری از بازی‌بازان از توسعه دهندگان می‌خواستند تا این بخش را برروی کنسول‌ها نیز متعادل کنند، اما استودیوی مسیو اینترتینمنت (Massive Entertainment) در طی بیانیه‌ای اعلام کرده است که درجه‌ی سختی Raid تغییر نخواهد کرد. همان‌‌طور که انتظار می‌رفت، این خبر، واکنش شدید و منفی بازی‌بازان را در پی داشت؛ چراکه هم‌اکنون بسیاری از کاربران در حال دیسلایک کردن استریم‌های «State of the Game» بازی The Division 2 هستند.

برخلاف تمام این اتفاقات، آقای کریس گنسلر (Chris Gansler) در طی جدیدترین استریم بازی اعلام کرد:

ما شایعاتی را مبنی بر تغییر سختی Raid شنیده‌ایم. در حال حاضر برنامه‌ای برای انجام این کار وجود ندارد. می‌دانیم که Raid برروی کنسول‌ها سخت‌تر است، اما ما از این شرایط راضی هستیم. ما همیشه تغییرات را در نظر می‌گیریم. اگر بازی‌بازان به ما بگویند که چیزی مطابق سلیقه‌ی آن‌ها نیست، ما از تغییر دادن آن ترسی نداریم. اما در حال حاضر و مخصوصاً برای این Raid، ما قصد نداریم تغییراتی را در تعادل آن اعمال کنیم.

البته لازم به ذکر است که توسعه دهندگان قصد دارند تا یک باگ به خصوص که برروی رفتار هوش مصنوعی تاثیر می‌گذارد را برطرف کنند. باگ مذکور می‌تواند یکی از دلایل سخت‌ بودن Raid محسوب شود؛ پس شاید با رفع آن شاهد تجربه‌ای متعادل‌تر باشیم.

بازی Tom Clancy’s The Division 2 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. جهت آشنایی بیشتر با این عنوان، پیشنهاد می‌کنیم تا علاوه بر مشاهده‌ی نقد و بررسی ویدئویی و هایلایت بازی، نقد و بررسی متنی آقای محمد آریامقدم تحت عنوان «شکوه فراموش شده، ابرقدرت سقوط کرده» را نیز مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa