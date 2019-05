فروش عنوان Dead Cells از مرز 2 میلیون نسخه عبور کرد، بسته الحاقی Rise of the Giant امروز عرضه خواهد شد 

عنوان Dead Cells در سال گذشته عرضه شد و توانست بازخوردهای مثبتی را از سوی بازیکنان و مراجع دریافت کند. حال، حدودا یک سال پس از عرضه، این عنوان مستقل ثابت کرد که در بخش فروش نیز می‌تواند به همان اندازه موفق عمل کند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، استودیو Motion Twin امروز اعلام کرد که فروش عنوان Dead Cells از مرز 2 میلیون نسخه عبور کرده است. این آمار مطمئننا به اندازه فروش برخی عناوین پرهزینه قابل توجه نیست اما برای یک پروژه مستقل موفقیت بزرگی به حساب می‌آید. Dead Cells بعنوان یک بازی کاملا جدید (و نه یک سری بازی) به فروش دو میلیون نسخه‌ای دست پیدا کرده و این مسئله موفقیت این بازی را حتی چشم‌گیرتر می‌کند.

Motion Twin علاوه بر این همچنین اعلام کرد که بسته الحاقی رایگان این بازی تحت عنوان Rise of the Giant نیز امروز منتشر خواهد شد. این افزونه در ابتدا تنها بر روی Switch و PS4 در دسترس خواهد بود اما گفته می‌شود که به زودی به Xbox One نیز خواهد آمد. Rise of the Giantadds تجربه جدیدی را برای افرادی که پیش از این Dead Cells را به اتمام رساندند، به همراه خواهد آورد. این افزونه منطقه جدیدی به نام Cavern را معرفی کرده و تله‌های جدید و باس‌های بیشتری را به بازی اضافه خواهد کرد.

اگر تاکنون Dead Cells را تجربه نکردید، هم اکنون می‌توانید این بازی را با 20 درصد تخفیف بر روی تمامی پلتفرم‌های کنسولی تهیه کنید.

منبع متن: pardisgame