تهیه‌کننده‌ی نسخه‌ی بعدی The Legend of Zelda: Breath of the Wild بیان کرده است که بسیاری از کارکنان استودیوی سازنده، بازی Red Dead Redemption 2 را تجربه کرده و از آن الهام گرفته‌اند. زمانی که نینتندو نسخه‌ی جدید The Legend of Zelda: Breath of the Wild را در طی مراسم E3 2019 معرفی کرد، همه […]

تهیه‌کننده‌ی نسخه‌ی بعدی The Legend of Zelda: Breath of the Wild بیان کرده است که بسیاری از کارکنان استودیوی سازنده، بازی Red Dead Redemption 2 را تجربه کرده و از آن الهام گرفته‌اند.

زمانی که نینتندو نسخه‌ی جدید The Legend of Zelda: Breath of the Wild را در طی مراسم E3 2019 معرفی کرد، همه از خوشحالی به پا خاستند. هنوز بسیار زود است که در رابطه با این بازی صحبت کنیم، چرا که حتی نامی مناسب نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. ولی جالب است که بدانید تیم سازنده برای ساخت این بازی از عنوان وسترن شرکت راک‌استار (Rockstar) الهام گرفته است.

زمانی که در رابطه با ساخت بازی سوال شد، تهیه‌کننده‌ی بازی چنین پاسخ داد:

زمانی که نسخه‌ی ابتدایی The Legend of Zelda: Breath of the Wild را می‌ساختیم، هم من و هم کارگردان بازی در حال تجربه‌ی بازی Skyrim بودیم؛ در نتیجه طبیعی بود که بخش گشت و گذار بازی ما شبیه آن شود. اکنون سوال این است که با الگو قرار دادن Red Dead Redemption 2 و این که اکنون ما از آن الهام می‌گیریم، نسخه‌ی بعدی چگونه خواهد بود.

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild بیش از ۱۴٫۲۷ نسخه به فروش رسانده است. برای مشاهده‌ی تریلر دومین نسخه از این سری، به این نشانی مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa