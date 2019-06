بازی Last Of Us 2 چه زمانی عرضه می شود؟ به جرات می توان گفت که این سوال، بزرگ‌ترین سوال حال حاضر در دنیای بازی است. همانطور که می‌دانید تاریخ انتشار بازی هنوز به صورت رسمی مشخص نشده است و امروز شاهد شوخی کارگردان بازی در این زمینه بودیم. اخیرا آقای نیل دراکمن زیر هر […]

بازی Last Of Us 2 چه زمانی عرضه می شود؟ به جرات می توان گفت که این سوال، بزرگ‌ترین سوال حال حاضر در دنیای بازی است. همانطور که می‌دانید تاریخ انتشار بازی هنوز به صورت رسمی مشخص نشده است و امروز شاهد شوخی کارگردان بازی در این زمینه بودیم.

اخیرا آقای نیل دراکمن زیر هر یک از پست‌های توییتر خود با این سوال روبه‌رو شده است که باعث شد امروز در توییتر خود اینگونه بنویسد:

هربار که یکی از شما درباره‌ی تاریخ انتشار بازی سوال می‌کنید، عرضه‌ی بازی ۵ دقیقه به تاخیر می‌افتد…

اگرچه طبق شایعات اخیر که اشلی جانسون، صداپیشه‌ی نقش Ellie، به آن‌ها دامن زد ممکن است بازی در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شود، ولی کماکان هیچ خبر رسمی از سوی شرکت سونی این گفته را تایید نکره است. برای پیگیری اخبار بیشتر از دنیای بازی با ما همراه باشید.

منبع متن: gamefa