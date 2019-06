اوج خشونت به سبک مرد موزی | نقدها و نمرات بازی My Friend Pedro

این روزها به ندرت با بازی‌های امتیاز محور خوش‌ساخت و با کیفیت روبه‌رو می‌شویم که حقیقتا جای تاسف دارد. عناوینی هیجان‌انگیز که هدف اصلی آن‌ها تمام کردن یک ماموریت با بیشترین امتیاز ممکن است تا بتوانید امتیاز خود را به رخ دیگران بکشید و عملکرد خود را با دوستانتان مقایسه کنید. خوشبختانه شرکت دیوالور دیجیتال […]

این روزها به ندرت با بازی‌های امتیاز محور خوش‌ساخت و با کیفیت روبه‌رو می‌شویم که حقیقتا جای تاسف دارد. عناوینی هیجان‌انگیز که هدف اصلی آن‌ها تمام کردن یک ماموریت با بیشترین امتیاز ممکن است تا بتوانید امتیاز خود را به رخ دیگران بکشید و عملکرد خود را با دوستانتان مقایسه کنید. خوشبختانه شرکت دیوالور دیجیتال (Divolver Digital) و استودیوی ددتوست اینترتینمنت (DeadToas Entertainment) این سبک را فراموش نکرده‌اند.

جدیدترین ساخته‌ی استودیوی ددتوست، My Friend Pedro نام دارد. این بازی تیراندازی دوبعدی و امتیاز محور در دسترس کاربران کنسول نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی قرار گرفته است تا هواداران این سبک برروی این پلتفرم‌ها بتوانند از آن نهایت لذت را ببرند. در این بازی، شما باید از تکنیک‌های مختلفی مانند آهسته کردن زمان برای کشتن دشمنان خود استفاده کنید. علاوه بر این، شما می‌توانید از روی دیوارها پریده و پشتک بزنید، با شلیک کردن به ماهیتابه‌ها و هدایت گلوله به سمت دشمنان آن‌ها را از پا دربیاورید و یا اگر از دست آن‌ها عصبانی هستید، وسایل مختلفی مانند سرهای جدا شده‌ را به سمت آن‌ها شوت کنید. کشتن دشمنان با استفاده از تکنیک‌های مختلف مانند استفاده از بازتاب گلوله یا شلیک در حالی که در هوا معلق هستید، امتیاز بیشتری به شما خواهد داد.

بازی My Friend Pedro امروز، ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ (۲۰ ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی) در دسترس کاربران پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول نینتندو سوییچ قرار گرفته است. هم‌زمان با عرضه‌ی بازی، شاهد انتشار نقدها و نمرات این بازی اکشن هستیم و به نظر می‌رسد جدیدترین ساخته‌ی استودیوی ددتوست اینترتینمنت توانسته است نظر مثبت منتقدین را به خود جلب کند. در ادامه به بررسی برخی از نقدهای منتشر شده از این بازی پرداخته‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.

Gaming Age 10/10

با توجه به این که این بازی توسط شرکت دیوالور ساخته شده و به شدت خشونت‌بار است، قطعا شاهد مقایسه شدن بازی My Friend Pedro با بازی Hotline Miami خواهیم بود. اگرچه شاهد شباهت‌هایی بین دو بازی یاد شده هستیم ولی اشتباه نکنید؛ My Friend Pedro در جایگاه خود یک هیولا است. عنوانی به شدت هیجان‌انگیز، پر از مراحلی که به شدت عالی طراحی شده‌اند، با یک سیستم کنترل خوب و البته بسیار مفرح.

EGM 9/10

بازی My Friend Pedro یک برداشت بسیار هیجان‌انگیز و خوش‌ساخت از سبک Shoot’em Up است. این بازی به لطف طراحی پیچیده‌ی مراحل و پازل‌های هوشمندانه‌ی خود به سطح بسیار بالایی داست یافته است. این عنوان آن‌قدر المان‌های مختلف از بازی‌های دیگر را با هم ترکیب کرده است که گاها آمار و شمارش آن‌ها از دستتان خارج می‌شود ولی این المان‌ها در کنار یکدیگر یک تجربه‌ی واحد و لذت‌بخش را به شما ارائه می‌کنند. اگر این سوال که ترکیب دو سری Hard Boiled و Super Mario Bros چه خواهد شد، ذهن شما را درگیر کرده است، باید بگویم که نتیجه چیزی بسیار شبیه به My Friend Pedro خواهد بود.