در میان عناوین بزرگی که وقت زیادی را از ما می‌گیرند، گهگداری نیاز به بازی‌های ساده و کوچکی داریم تا بتوانیم بی‌دغدغه به تجربه‌ی آن‌ها بپردازیم. بازی Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands، دقیقا همان چیزی است که نیاز داریم. به گفته‌ی استودیوی Lemonbomb Entertainment، این بازی از عناوینی همچون The Legend of Zelda […]

در میان عناوین بزرگی که وقت زیادی را از ما می‌گیرند، گهگداری نیاز به بازی‌های ساده و کوچکی داریم تا بتوانیم بی‌دغدغه به تجربه‌ی آن‌ها بپردازیم. بازی Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands، دقیقا همان چیزی است که نیاز داریم.

به گفته‌ی استودیوی Lemonbomb Entertainment، این بازی از عناوینی همچون The Legend of Zelda و سری Harvest Moon الهام گرفته است. با این وجود، این بازی سعی داشته تا استاندارد جدیدی را در المان‌های بقا، گشت و گذار و مراحل داستانی معرفی کند و به نوعی سبک مخصوص به خود را خلق نماید. سازندگان در این باب اظهار داشته‌اند:

ارتباط نزدیکی بین کشاورزی، آشپزی، ساخت و ساز، گشت و گذار، ماجراجویی و بقا وجود دارد. این سیستم باعث می‌شود بازی‌باز در عین تفکر و تعمل، از این عنوان لذت ببرد.

داستان بازی از این قرار است که کشتی شما در ساحل جزیره‌ی اسرارآمیزی به گل نشسته و نابود شده است. وظیفه‌ی شما این است تا برای زنده ماندن تلاش کنید، اسرار شگفت‌انگیزی را کشف نموده و راهی برای خلاصی از این جزیره‌ی متروکه پیدا کنید.

برخی از ویژگی‌های بازی عبارتند از:

عنوانی جهان‌باز و مملوء از اسرار و ماموریت‌های مختلف.

برای جستجوی جزایر مختلف، باید پایگاه خود را بوجود آورده و به ساخت کشتی مشغول شوید.

به کشاورزی و پخت و پز مشغول شوید تا زنده بمانید؛ برای خدمه‌ی خود غذا فراهم کنید و از این طریق میزان شادی آن‌ها را افزایش دهید.

به استخدام و مدیریت خدمه بپردازرید و به عنوان یک ناخدا، خود را به اثبات رسانید.

جزایر مختلفی را جستجو نمایید و انواع گنج‌ها را بدست آورید.

به مبارزه با موجودات فراطبیعی بپردازید.

اسرار جزایر طلسم شده را کشف نمایید.

عنوان Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands در تاریخ مهر ماه سال ۱۳۹۸ (ماه اکتبر سال ۲۰۱۹) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ به دو صورت فیزیکی و دیجیتالی عرضه می‌شود.

منبع متن: gamefa