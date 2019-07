به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamerant، استودیوی Sony Santa Monica توسعه‌دهنده‌ی بازی God of War با یکی از تولید‌کننده‌های شناخته‌شده‌ی مجسمه‌های محصولات سرگرمی یعنی استودیوی Creators Prime 1 در حال همکاری می‌باشد. Prime 1 Studio دو مجسمه با الهام از بازی God of War ساخته و در آینده آن‌ها را به بازار عرضه خواهد کرد. اولین مجسمه مربوط به ویلن جدیدترین نسخه‌ی مجموعه‌ی یعنی "بالدر"(Baldur) است که البته در قسمت زیر مجسمه، چند دشمن بازی نیز حضور دارند. دومی، مجسمه‌ی شخصیت محبوب کریتوس(Kratos)و فرزندش آتریس(Atreus) می‌باشد. همچنین، این دو مجسمه به نوعی مکمل یکدیگر می‌باشند و در صورت رو در روی هم قرار دادن آن‌ها، نبردی جالب شکل می‌گیرد که تصویر آن را در زیر مشاهده می‌کنید.

اولین مجسمه “Baldur & Broods” نام دارد که برای Prime 1 اولویت داشته و ابتدا آن را منتشر کرده و مجسمه‌ی کریتوس و اتریس در آینده در دسترس قرار می‌گیرند. باید گفت که این مجسمه‌ها ویژه بوده و بههمین دلیل قیمت آن‌ها بسیار بالاست؛ هر کدام از این مجسمه‌ها 1200 دلار خرج روی دست خریدار می‌گذارد.

اندازه‌ی مجسمه‌ی بالدر 24.5 اینچ امی‌باشد و خود او نیز با کیفیت و جزئیاتی یسیار بالایی طراحی شده است. همچنین، تتوهای اسکاندیناویایی بدن او نیز به وضوح نقاشی شده‌اند. بخش پایه‌ی مجسمه نیز به گونه‌ای طراحی شده که شبیه به اشیای خرده‌ریز برفی و ریشه‌های پر و پیچ و خم به نظر برسد. در این قسمت، 3 دشمن نیز قرار گرفته‌اند که یکی از آن‌ها، هدف آتریس قرار گرفته و حتی یکی از تیرهای او نیز به این دشمن برخورد کرده است. تریلر مربوط به معرفی به مجسمه‌ی بالدر در زیر قابل تماشا می‌باشد و تصاویر مربوط به این مجسمه‌ها را نیز می‌توانید مشاهده کنید (جهت تماشا با کیفیت اصلی بر روی عکس‌ها کلیک کنید)







این اولین بازی نیست که Prime 1 Studio با سونی برای ساخت مجسمه‌های بازی‌های انحصاری Playstation همکاری می‌کند. پیشتر، مجسمه‌هایی برای عناوینی مثل Shadow of the Colossus و Bloodborne توسط این کمپانی ساخته شده یودند و در آینده،مجسمه‌ی Horizon Zero Dawn نیز توسط Prime 1 ساخته می‌شود. God of War هم‌اکنون بر روی PS4 در دسترس می‌باشد.