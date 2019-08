به نظر می‌رسد عنوان Control یکی از عجیب‌ترین بازی‌هایی باشد که تیم Remedy Entertainment تولید کرده است. تریلر لانچ این اثر به تنهایی نکات عجیب و غریبی را به مخاطب نشان می‌دهد و همچنین تریلر ray tracing نیز به جزئیات بازی اشاره دارد اما موسیقی این عنوان چگونه خواهد بود؟ خوشبختانه تیم سازنده، باری دیگر از آثار بند Poets of the Fall استفاده خواهد کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، در ویدیوی جدید منتشر شده از بازی، کارگردان Control، "سم لیک"، و خواننده ارشد بند Poets of the Fall، "مارکو سارستو"، در مورد موسیقی و ترک‌هایی صحبت می‌کنند که این بند به بازی قرض داده است، به نظر می‌رسد ترک "My Dark Disquiet" از آخرین آلبوم آن‌ها نیز در بازی وجود دارد. برای کسانی که نمی‌دانند باید بگویم که این اولین همکاری لیک با Poets of the Fall نیست بلکه در عنوان Max Payne 2 نیز از موسیقی ساخته شده توسط آن‌ها استفاده شد.

Control در تاریخ سه‌شنبه، 5 شهریور، بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame