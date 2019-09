تماشا کنید: تیزر کوتاه The Last of Us Part 2 منتشر شد

همانطور که می‌دانید، پس از 14 ماه سکوت خبری، تریلر جدید The Last of Us part 2 در جریان سومین اپیزود برنامه‌ی State of Play که روز سه‌شنبه 2 مهر پخش می‌شود، منتشر خواهد شد. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، کارگردان The Last of Us Part 2 آقای "نیل دراکمن" تیزر جدیدی از این بازی مورد انتظار بر روی توئیتر به اشتراک گذاشت. متاسفانه این تریلر تنها یک چکش را نشان می‌دهد و خبری از جول یا الی نیست. همراه با این ویدئو، دراکمن پیام زیر را نیز منتشر کرده:

"آن‌ها را از گناه‌هایشان رهایی بخش... در سه روز آینده، The last of Us Part 2 باز خواهد گشت."





دانلود

تماشا به صورت تمام صفحه

این احتمال وجود دارد که چکش تیزر منتشر شده، یکی از سلاح‌هایی الی در جریان بازی باشد. همچنین عبارت "آزاد کردن از گناه" تم مذهبی ساخته‌ی ناتی‌داگ را نشان می‌دهد. The Last of Us Part 2 برای کنسول PS4 در دست توسعه می‌باشد.

منبع متن: pardisgame