دانلود موسیقی متن بازی های System Shock 1 و System Shock 2

بازی System Shock عنوانی در سبک اکشن ماجراجویی اول شخص است که توسط استودیوی Looking Glass Technologies و زیر نظر Warren Spector و Doug Church توسعه یافته و در سال 1994 توسط Origin Systems به صورت انحصاری برای PC عرضه شد. بازیکن در این عنوان در نقش یک هکر حرفه‌ای ظاهر می‌شد که می‌بایست در حین تلاش برای زنده ماندن در ایستگاه فضایی Citadel، هوش مصنوعی سرکش این ایستگاه فضایی با نام SHODAN را متوقف کرده و مانع از شلیک یک لیزر حفاری به سوی زمین و نابود شدن آن شود. در سال 1999 نیز ادامه‌ای بر این بازی تحت نام System Shock 2 تولید شد که توسط استودیوی Irrational Games و زیر نظر Ken Levine توسعه یافته و وقایع آن، 42 سال پس از اتفاقات نسخه‌ی پیشین رخ می‌داد. این بازی‌ها پس از عرضه شدن توانستند به عناوینی ساختار شکن و انقلابی در صنعت بازی تبدیل شوند و نه تنها افتخارات بسیاری را از آن خودشان کردند، بلکه زمینه ساز ساخت عناوین خارق العاده‌ای همچون Deus Ex و BioShock در آینده شدند. اما متاسفانه هر دوی آن‌ها از نظر تجاری یک شکست محسوب شدند و خسارات مالی زیادی را به سازندگانشان وارد کردند.

بعد از عرضه شدن نسخه‌ی دوم، این سری برای مدتی طولانی در خاموشی فرو رفت تا این که استودیوی NightDive Studio موفق شد تا حقوق آن را پس از بسته شدن LookingGlass Technologies خریداری کرده و هر دو نسخه‌ی آن را به صورت ارتقا یافته بر روی پلتفرم‌های مدرن منتشر کند. هم اکنون نیز نسخه‌ی سوم این سری به همراه بازسازی کامل نسخه‌ی اول، در دست ساخت قرار دارد و در زمانی نامعلوم در آینده در دسترس قرار خواهند گرفت.

ناشر: Nightdive Studios (سیستم شاک 1) - Through the Looking Glass (سیستم شاک 2)

تاریخ انتشار: 2015 (سیستم شاک 1) و 2007 (سیستم شاک 2)

قیمت کلی: متغیر بسته به قیمت پرداخت شده برای خرید بازی ها

تعداد قطعات موسیقی: 36 قطعه

مدت زمان کلی: 01 ساعت و 29 دقیقه و 44 ثانیه

کیفیت: MP3 160 (سیستم شاک 1) و MP3 320 (سیستم شاک 2)

آهنگسازان: Greg LoPiccolo, Tim Ries, Eric Brosius, Josh Randall, Ramin Djawadi

هشدار: قطعه End Cutscene آلبوم سیستم شاک 2 حاوی اسپویلر پایان بازی است!

