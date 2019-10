استودیوی بازی‌سازی IO Interactive می‌خواهد با همکاری شرکت Warner Bros. Interactive Entertainment روی یک بازی کاملا جدید برای کنسول‌ها و کامپیوتر کار کند. پس از بازی هیتمن، این دومین‌باری است که آن‌ها با همکاری یکدیگری روی یک پروژه کار می‌کنند.

«هاکان آبراک» مدیرعامل استودیوی IO اعلام کرد که این پروژه یک اثر کاملا جدید است. بنابراین دقیقا نمی‌دانیم که آیا قسمت جدیدی بازی Hitman در حال ساخت است یا خیر. دومین شعبه‌ی استودیو IO اوایل امسال در مالموی سوئد راه‌اندازی شد. از آن زمان هر دو شعبه مرتبا آگهی استخدام می‌دهند و برای ساخت پروژه جدید دنبال نیروی بااستعداد و باتجربه می‌گردند.

«دیوید حداد» مدیرعامل شرکت برادران وارنر درباره این همکاری گفت: «در نظر داریم با همکاری یکدیگر یک تجربه جدید را برای تمام بازی‌کنندگان به کنسول‌ها و کامپیوترها بیاوریم.»

آبراک هم با تایید صحبت‌های حداد گفت: «می‌خواهیم به رابطه خود با یکدیگر ادامه دهیم. استودیوی IO Interactive سابقه شکوهمندی در خلق کاراکترها و دنیاهای پیچیده برای بازی‌کنندگان دارد. چیزی که در دی‌ان‌ای استودیوی ماست.»

استودیوی بازی‌سازی IO پیش‌تر برای عرضه بازی‌های خود با شرکت‌های زیادی همکاری کرده بود. آن‌ها در ابتدا با کمک Eidos Interactive – پیش از اینکه اسکوئر انیکس آن‌ را خریداری کند – چند قسمت اول هیتمن را منتشر کردند. پس از آن‌ هم با همکاری شرکت برادران وارنر Hitman: Definitive Edition را راهی بازار کردند. آن‌ها سال گذشته اثر بی‌نظیر Hitman 2 را هم راهی بازار کردند.

