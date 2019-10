پس از رونمایی از تاریخ انتشار و پلتفرم‌های مقصد Vampire: The Masquerade – Coteries of New York، اکنون بازی Vampire: The Masquerade – Swansong نیز رسما معرفی شد و در کنار Vampire: The Masquerade – Bloodline 2، شاهد انتشار ۳ بازی از این مجموعه در سال‌های آینده خواهیم بود. بازی Vampire: The Masquerade – Swansong […]

منبع متن: gamefa