خبری از لوت باکس در Modern Warfare نخواهد بود

شرکت بازی‌سازی اکتیویژن با تایید دوباره‌ی این موضوع که بازی Call of Duty: Modern Warfare هیچ نوع لوت باکس و مکانیک‌هایی شبیه به آن نخواهد داشت، تاکید کرده که قرار نیست چنین سیستم‌هایی را حتی پس از عرضه هم به بازی اضافه کنند. طبق گفته‌ی اکتیویژن، به جای سیستم لوک باکس می‌خواهند به استفاده از «بتل پس» (Battle Pass) روی بیاورند.

در پست جدیدی که وبلاگ اکتیویژن حول این موضوع منتشر کرده، این شرکت بازی‌سازی به جای لوت باکس، یک سیستم بتل پس جدید را برای Call of Duty: Modern Warfare معرفی می‌کند.

بتل پس، که در بازی‌هایی مثل Playerunknown’s Battlegrounds یا Fortnite یا حتی شماره‌ی قبل کال آو دیوتی یعنی Black Ops 4 وجود دارد، به افراد اجازه می‌دهد تا جوایز بیشتری در بازی بگیرند. اساسا کسانی که بتل پس را خریداری می‌کنند، در مقایسه با کسانی که بتل پس ندارند، جوایز بیشتری نصیب‌شان می‌شود. با این حال، هر دو قشر بازی‌کننده‌ها، باید با بازی کردن آیتم‌ها را دریافت کنند و خبری از خرید مستقیم آیتم‌ها نخواهد بود. بازی‌کننده‌ها هر چه بیشتر روی بازی زمان بگذارند و بازی کنند، آیتم‌های بیشتر و بهتری می‌گیرند. در این میان کسانی که بتل پس دارند، در عین بازی کردن آیتم‌های بیشتری دریافت می‌کنند.

برخلاف لوت باکس، بازی‌کننده‌ها معمولا می‌دانند که با خرید بتل پس قرار است چه آیتم‌هایی را آنلاک کنند. در Call of Duty: Modern Warfare هم این رویه دنبال خواهد شد. اکتیویژن توضیح داده است:

«سیستم بتل پس به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهد محتوایی که قرار است آنلاک کنند یا بخرند را ببینند. برنامه داریم تا بتل پس‌ها را به هنگام شروع فصل‌های جدید در بازی یا مراسم‌های مختلف عرضه کنیم؛ طوری که محتوایی را آنلاک می‌کنید که مختص همان فصل بازی خواهد بود.»

آیتم‌هایی که روی گیم‌پلی و بالانس آن تاثیر می‌گدارند، مثل سلاح‌های مختلف یا دستکاری سلاح‌ها، با بازی کردن آنلاک خواهند شد و نیازی به خرید بتل پس ندارند. اکتیویژن ادامه داده است:

«دو نوع محتوا، یکی رایگان و یکی خریدنی که با بتل پس ارایه می‌شود، در بازی Modern Warfare عرضه خواهد شد. سلاح‌های پایه را بازی کردن می‌توان دریافت کرد. دستکاری‌هایی که روی سلاح‌ها تاثیر می‌گدارند را هم می‌تواند با بازی کردن، دقیقا مثل آنچه در بتا دیدیم، دریافت کرد.»

اکتیویژن می‌گوید که بتل پس و فروشگاه داخل بازی فقط آیتم‌هایی خواهد داشت که تاثیر ظاهری دارند و روی بالانس بازی تاثیری نمی‌گدارند.

بازی Call of Duty: Modern Warfare تا چند روز دیگر وارد بازار خواهد شد. عرضه‌ی بازی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان و کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

منبع: IGN

The post خبری از لوت باکس در Modern Warfare نخواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala