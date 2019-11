بلیزارد با ادغام اورواچ ۱ و ۲ موافق نبوده است

در رویداد بلیزکان امسال شاهد رونمایی از قسمت دوم بازی اورواچ بودیم. با این حال، بازی Overwatch 2 روندی متفاوت را در مقایسه با دیگر دنباله‌ها دنبال خواهد کرد. قرار است بخش زیادی از محتوای جدیدی که برای Overwatch 2 ساخته شده، اعم از شخصیت‌ها و نقشه‌ها و حالت‌های جدید، به صورت رایگان به بازی اول اضافه شود.

البته محتوایی که به صورت رایگان به بازی اول اضافه می‌شود، فقط بخش PvP را در بر خواهد گرفت؛ یعنی بخش‌های داستانی جدید Overwatch 2 قرار نیست در بازی اول ارایه شود.

قسمت دوم اورواچ تعدادی بخش داستانی جدید دارد که روی شخصیت‌های این مجموعه و وقایع آن تمرکز می‌کنند. با این حال، اگر فقط به خاطر بخش آنلاین رقابتی اورواچ بازی می‌کنید، نیازی به خرید شماره‌ی دوم این بازی نیست؛ چون تمام محتوای بخش آنلاین رقابتی بازی دوم، به بازی اول هم اضافه خواهد شد. برعکس این موضوع هم صدق می‌کند، یعنی اگر از بازی‌کنندگان فعلی اورواچ هستید و بازی دوم را می‌خرید، همه‌ی آنچه آنلاک کرده‌اید حف خواهد شد. از لباس‌ها مختلفی که آنلاک کرده‌اید تا سطح تراز شما، در اورواچ ۱ و اورواچ ۲ یکسان خواهد بود.

دنباله‌ها معمولا چنین رویه‌ای را رعایت نمی‌کند؛ طوری که فرقی نمی‌کند دستینی بازی کنید یا فیفا، با تهیه‌ی شماره‌ی جدید، همه چیز را باید از ابتدا شروع کنید و تمام تلاش‌های شما در بازی قبلی هم از بین می‌رود.

کارگردان بازی اورواچ، «جف کپلن» (Jeff Kaplan)، در مصاحبه‌ای با نشریه‌ی کوتاکو گفته است که متقاعد کردن بلیزارد برای اجرای چنین تصمیمی، راحت نبوده است. با این حال، کارگردان اورواچ معتقد است که چنین رویه‌ای به نفع بازی‌کننده‌های این بازی خواهد بود.

جف کپلن در این باره توضیح داده است: «چنین کاری بسیار چالش برانگیز است، چون صنعت بازی مدت‌های طولانی است که رویه‌ی یکسانی را پیش گرفته. خیلی سخت است که بخواهیم افراد را جمع کنیم، آن‌ها را به انجام کار متفاوت و دیگری واداریم و هم‌چنین به آن‌ها بگوییم که این روش، بهتر است.»

کپلن می‌گوید که او برای متقاعد کردن مدیران بلیزارد، مجبور بوده تا برای آن‌ها توضیح دهد که چرا چنین روشی، بهتر است. او ادامه می‌دهد: «تلاش کردم به آن‌ها بگویم که اگر در راستای آنچه بازی‌کننده‌ها می‌خواهند حرکت کنیم، آن‌ها خوشحال خواهند بود، ما بازی بهتری خواهیم داشت و در نهایت همه چیز در بلند مدت برای بلیزارد هم بهتر می‌شود.»

کارگردان اورواچ می‌گوید که اگر بی‌خیال بازی‌کننده‌های اورواچ ۱ می‌شدند، به تدریج این بازی از بین می‌رفت. او می‌گوید: «من همیشه تلاش می‌کنم همه چیز را از دیدگاه بازی‌کننده‌ها ببینم.» کپلن می‌گوید که این روش جدید باعث می‌شود که اورواچ ۱ و اورواچ ۲ هر دو وجود داشته باشند و بازی‌کننده‌های این دو بازی هم بتوانند با یکدیگر بازی کنند.

زمان عرضه‌ی بازی Overwatch 2 مشخص نیست. این بازی برای عرضه روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ در نظر گرفته شده است.

