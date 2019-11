در رویداد X019 مایکروسافت که دو روز گذشته برگزار شده بود، این شرکت خبر از عرضه‌ی تمام بازی‌های سری Kingdom Hearts روی کنسول ایکس‌باکس وان داد. این بازی‌ها قرار است به صورت بازسازی شده و با کیفیت بالاتر از نسخه‌ی اصلی خود، روی ایکس‌باکس وان عرضه شوند.

در واقع، بازسازی‌های مجموعه‌ی Kingdom Hearts که در ابتدا روی پلی‌استیشن ۳ عرضه و سپس به پلی‌استیشن ۴ آمدند، قرار است در همان بسته‌ها، روی کنسول ایکس‌باکس وان هم عرضه شوند.

بسته‌ی اول، بازی Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix است و بازی‌های زیر را در خود جای داده است:

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re: Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts: Birth by Sleep

Kingdom Hearts Re:Coded

این بسته تمام بازی‌های مهم قبل از قسمت سوم را در خود دارد. قسمت سوم همزمان با پلی‌استیشن ۴ روی ایکس‌باکس وان هم عرضه شد و بازی‌کننده‌های کنسول ایکس‌باکس وان می‌توانند تنها با تهیه‌ی بسته‌ی Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix بازی‌های قدیمی این مجموعه را تجربه کنند.

با این حال، بسته‌ی دیگری هم وجود دارد که پیش‌درآمد بازی Kingdom Hearts III محسوب می‌شود.

این بسته که Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue نام دارد، شامل بازی‌های زیر است:

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep

Kingdom Hearts x Back Cover

مهم‌ترین بازی این بسته، Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep است که به عنوان پیش‌درآمد قسمت سوم ساخته شده. این بازی کوتاه قرار بود به عنوان مرحله‌ی ابتدایی و پیش‌درآمد Kingdom Hearts III در بازی اصلی قرار داده شود، ولی با توجه به حجم آن و با این هدف که بازی‌کننده‌ها سریعتر وارد Kingdom Hearts III شوند، از آن جدا شد و در بسته‌ی Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter به فروش رسید. یا حداقل این حرفی است که از کارگردان این مجموعه بازی‌ها شنیدیم.

مهم‌ترین نکته درباره‌ی این خبر، اضافه شدن تمام این بازی‌ها به لیست بازی‌های سرویس ایکس‌باکس گیم پس است.

تاریخ دقیق عرضه‌ی این بازی‌ها برای ایکس‌باکس وان مشخص نیست، ولی شرکت اسکوئر انیکس گفته است که در سال ۲۰۲۰ می‌توانیم منتظر عرضه‌ی آن‌ها باشیم.

