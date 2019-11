بازی جدید سازندگان Life is Strange به اسم Tell Me Why رونمایی شد

استودیوی بازی‌سازی Dontnod Entertainment از ساخته‌ی جدید خود به اسم Tell Me Why رونمایی کرده است. این بازی با تهیه کنندگی مایکروسافت و برای ایکس‌باکس وان و کامپیوتر ساخته می‌شود.

همانطور که از استودیوی سازنده‌ی بازی‌های Life is Strange انتظار داریم، بازی Tell Me Why هم قرار است در سبک ماجراجویی داستان-محور ساخته شود. با اینکه بازی به صورت چند قسمتی ساخته می‌شود، ولی برنامه‌ای برای عرضه‌ی آن به صورت چند قسمتی در نظر گرفته نشده است و تمام قسمت‌ها، به صورت یکجا عرضه خواهند شد.

سازندگان بازی درباره‌ی داستان آن گفته‌اند:

«بازی Tell Me Why در شهر کوچکی در ایالت آلاسکا روی می‌دهد و داستان مرموز دو خواهر و برادر دوقلو را تعریف می‌کند. بازی داستان تایلر و آلیسون را به تصویر می‌کشد که به کمک رابطه‌ی ماورایی بین‌شان، می‌توانند به خاطرات یکدیگر سفر کنند. سفر به خاطرات کودکی این خواهر و برادر و حل معمای مرکزی قصه، روند اصلی بازی را تشکیل می‌دهد.»

«فلورانت گیوم»، کارگردان بازی Tell Me Why، در توضیح روند بازی آن گفته است: «مکانیک مرکزی بازی، رابطه‌ی خاص بین تایلر و آلیسون است که در دیگربازی‌های استودیوی Dontnod هم رعایت شده است. در طول داستان بازی، بازی‌کننده‌ها خاطرات مختلف این دوقلوی همسان را بازی خواهند کرد. بازی‌کننده خودشان انتخاب می‌کنند که کدام خاطره را باور کنند و کدام را کنار بگذارند. نهایتا، تصمیم‌هایی که در طول داستان گرفته شده است، رابطه‌ی بین دو شخصیت را تعیین می‌کند و پایان بازی را رقم می‌زند.»

بازی Tell me Why در سه قسمت ساخته می‌شود. هر سه قسمت به صورت همزمان در تابستان سال ۲۰۲۰ روی ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهند شد.

هم‌چنین مشترکان سرویس ایکس‌باکس گیم پس می‌توانند این بازی را به هنگام عرضه دریافت کنند.

استودیوی بازی‌سازی Dontnod Entertainment در حالی از یک بازی جدید رونمایی می‌کند که نه تنها هنوز Life is Strange 2 تمام نشده است، بلکه این استودیو یک بازی چند قسمتی و داستان-محور دیگر به اسم Twin Mirror هم در دست ساخت دارد.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی این بازی و تصاویری از آن را ببینید.

