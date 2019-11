شرکت بازی‌سازی باندی نامکو تاریخ عرضه‌ی بازی One Punch Man: A Hero Nobody Knows را مشخص کرده است. این بازی مبارزه‌ای قرار است در روز ۲۸ فوریه‌ی سال ۲۰۲۰ روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شود.

بازی One Punch Man توسط استودیوی Spike Chunsoft ساخته می‌شود؛ استودیویی که اخیرا بازی مبارزه‌ای Jump Force را ساخته و عرضه کرده بود. از نظر روند هم با یک بازی مبارزه‌ای شبیه به Jump Force طرف هستیم که عناصر نقش‌آفرینی را هم در خود جای داده است.

بازی‌کننده‌ها در بازی One Punch Man: A Hero Nobody Knows شخصیتی کاملا جدید برای خود می‌سازند. می‌توان در نقشه‌ای بزرگ، از شخصیت‌های مختلف دنیای One Punch Man ماموریت‌ها و مراحل مختلفی گرفت و آن‌ها را برای پیشرفت در بازی و ارتقا، به پایان رساند.

مبارزات بازی One Punch Man در واقع بدون حضور این شخصیت انجام می‌شوند، چون مطمئنا می‌دانید که این شخصیت با یک مشت می‌تواند تمام دشمنان را شکست دهد. بازی‌کننده‌ها به هنگام مبارزات، زمان مشخصی دارند تا زنده بمانند و دوام بیاورند. در این حین هم شخصیت One Punch Man مثل همیشه دیر کرده و مشغول رساندن خود به مبارزه است. پس از رسیدن این شخصیت به مبارزه، او با یک مشت به مبارزه پایان می‌دهد.

برای اینکه بتوان با «سایتاما» یا همان One Punch Man هم در مبارزات شرکت کرد، نسخه‌ای دیگر از سایتاما در بازی قرار داده شده است که لباس خواب به تن دارد و اساسا سایتاما در رویاست. مبارزات با استفاده از شخصیت Dream Version Saitama با یک مشت به پایان نمی‌رسند.

می‌توانید در ادامه تریلر جدیدی که برای اعلام تاریخ انتشار بازی One Punch Man: A Hero Nobody Knows منتشر شده است و تصاویر جدید این بازی را ببینید.

