با اینکه کم و بیش از عرضه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ روی پلتفرم‌های دیگری به غیر از پلی‌استیشن ۴ مطمئن بودیم، شرکت اسکوئر انیکس به صورت غیر مستقیم این موضوع را تایید کرده است. تصویری جدید از بازی Final Fantasy VII Remake منتشر شده است که مدت زمانی که بازی در انحصار پلی‌استیشن ۴ است را دقیقا مشخص می‌کند.

شرکت اسکوئر انیکس تصویری جدید از عکس روی جلد بازی Final Fantasy VII Remake منتشر کرده است که روی آن، عبارت «اول روی پلی‌استیشن ۴ بازی کنید» به چشم می‌خورد. کمی که بیشتر دقت کنیم، متوجه می‌شویم که زیر این عبارت نوشته شده است که بازی تا روز ۳ مارس سال ۲۰۲۱ در انحصار پلی‌استیشن ۴ خواهد بود.

این مدت زمان، دقیقا یک سال پس از تاریخ عرضه‌ی فعلی بازی است. در واقع انتظار داشتیم تا مدت زمان انحصاری بودن بازی Final Fantasy VII Remake از یک سال کمتر باشد و حداقل زودتر از زمان گفته شده، نسخه‌ی کامپیوتر بازی عرضه شود. احتمالا سونی قرارداد خوبی برای این موضوع با اسکوئر انیکس بسته است.

اسکوئر انیکس حرفی از پلتفرم‌های دیگری که قرار است Final Fantasy VII Remake روی آن عرضه شود، نزده است. با این حال، می‌توان مطمئن بود که پس از اتمام دوره‌ی انحصاری بودن بازی، بازسازی فاینال فانتزی ۷ روی ایکس‌باکس وان و کامپیوتر هم عرضه شود.

بازسازی فاینال فانتزی ۷ برای عرضه در روز ۳ مارس سال ۲۰۲۰ (روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۸) روی پلی‌استیشن ۴ برنامه‌ریزی شده است.

