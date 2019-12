ساعتی پیش در برنامه‌ی State of Play شاهد اعلام تاریخ انتشار بازی Dreams از سوی سونی بودیم. بازی Dreams قرار است در روز ۱۴ فوریه سال ۲۰۲۰ (بهمن ماه سال جاری) به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

بازی Dreams در واقع بیشتر از اینکه بازی باشد، مجموعه‌ای از ابزارهای مختلف است که به افراد کمک می‌کند آثار مختلفی خلق کنند. اردیبهشت ماه امسال بود که بازی Dreams در قالب نسخه‌ای آزمایشی فروخته شد و افراد بسیاری در آن به ساخت بازی، موسیقی، فیلم یا هر چیز دیگری روی آوردند و ساخته‌های خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

نسخه‌ی آزمایشی بازی Dreams با قیمت ۲۰ دلار در اختیار افراد گذاشته شده بود، ولی نسخه‌ی نهایی قیمتی ۴۰ دلاری خواهد داشت.

«ابی هپه» (Abbie Heppe)، مدیر روابط عمومی استودیوی بازی‌سازی Media Molecule در قالب یک پیغام در وبلاگ پلی‌استیشن، ضمن اعلام تاریخ انتشار بازی Dreams، درباره‌ی آن گفته است: «از زمانی که نسخه‌ی آزمایشی را در اختیار افراد گذاشتیم، خالقان مختلفی پیدا شده‌اند که شخصیت‌ها و مجموعه‌های اصیل و جدیدی ساخته‌اند، توانسته‌اند برای خود طرفدار پیدا کنند، محتوایی ساخته‌اند که همه‌گیر شده است، ژانرهای جدیدی در بازی خلق کرده و با افراد زیادی در تمام نقاط دنیا رابطه برقرار کرده‌اند.»

او ادامه داده است: «نکته‌ی مهم‌تر این است که در این مدت زمان، تجربه‌ی Dreams را با توجه به بازخوردهایی که دریافت کرده‌ایم پیشرفت داده‌ایم و ساخت و پیدا کردن محتوای جالب را راحت‌تر کرده‌ایم.»

در این مدت زمان، استودیوی Media Molecule مشغول ساخت محتوا برای بازی بوده است. مدیر روابط عمومی این استودیو ادامه داده: «در این مدت مشغول کار روی چیزهای زیادی بوده‌ایم تا به بازی‌کننده‌ها در هنگام عرضه، ارایه و به خلاقیت آن‌ها کمک کنیم؛ چیزهایی مثل یک بخش افتتاحیه برای معرفی بازی، مجموعه‌ی زیادی از آموزش‌ها، ابزارهای جدید، محتوای جدید برای بازی و یک بازی کامل به اسم Art’s Dream که برای به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های بی‌پایان Dreams توسط خودمان ساخته شده است. این بازی از مرز سبک‌های معمول عبور می‌کند، شخصیت‌هایی شگفت‌انگیز دارد و عشق ما به موسیقی را نشان می‌دهد.»

می‌توانید در ادامه تریلری که برای اعلام تاریخ انتشار بازی Dreams منتشر شده است را ببینید.

