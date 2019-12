به نظر می‌رسد که مایکروسافت قصد دارد نسل آتی را با کمک دو کنسول متفاوت – یک کنسول اقتصادی به نام «لاکهارت» (Lockhart)، و یک کنسول پرقدرت تحت عنوان «آناکوندا» (Anaconda) – با حمله‌ای گازانبری آغاز کند. گرچه ما هنوز هیچ تصوری از ظاهر یا نام رسمی این کنسولها نداریم، به نظر می‌رسد که اطلاعات موثقی از مشخصات آنها داشته باشیم.

گرچه اطلاعات درز کرده در باب مشخصات این کنسولها، از سوی منابع متعدد و معتبری بوده است، بدیهی است که تا زمانیکه رسما از سوی مایکروسافت تایید نشده، باید به دیده تردید نگریسته شود. هر چه که به زمان عرضه این محصولات نزدیکتر می‌شویم، برنامه‌های مایکروسافت – مثل هر شرکت دیگری – ممکن است دستخوش تغییر گردد. طبق برنامه ریزیها، ماحصل پروژه اسکارلت قرار است در فصل تعطیلات سال ۲۰۲۰ وارد بازار شود.

در سال ۲۰۱۹، «کریم چادری» (Kareem Choudhry) – که در آن زمان ریاست پروژه «اکس‌کلاد» (xCloud) را برعهده داشت – گفته بود که پروژه اسکارلت می‌تواند «هیولاها را به عنوان صبحانه میل نماید.» و به راستی هم به نظر می‌رسد که آناکوندا توانایی این کار را داشته باشد. طبق اظهارات منابع آشنا با برنامه‌های مایکروسافت، آناکوندا ۱۲ ترافلاپس قدرت پردازشی خواهد داشت؛ مقایسه کنید با توان ۶ ترافلاپسی ایکس‌باکس وان ایکس، و ۱.۴ ترافلاپسی ایکس‌باکس وان اس. بنابر آنچه تا امروز از بخش بازاریابی مایکروسافت به بیرون درز کرده، لاکهارت – که به عنوان کنسول ارزان قیمت نسل بعدی مایکروسافت در نظر گرفته شده است – در حدود ۴ ترافلاپس قدرت خواهد داشت.

فراموش نکنید که «ترافلاپس» تصویر کاملی از توانایی این کنسولها بدست نمی‌دهد. به عنوان مثال، مایکروسافت پیش از این مانور زیادی روی تکنولوژی «رهگیری پرتو» (Ray Tracing) در سیستمهای نسل بعد داده بود. با این حساب گرچه لاکهارت قدرت خام کمتری نسبت به ایکس‌باکس وان ایکس دارد، به واسطه عوامل مختلفی – مثل رهگیری پرتو – از آن جلوتر قرار خواهد گرفت.

طبق گزارشات هم لاکهارت، و هم آناکوندا از پردازنده‌های هشت هسته‌ای با سرعت کلاک ۳.۵ گیگاهرتزی بهره می‌برند – گرچه آناکوندا اندکی سریعتر خواهد بود. این افزایش سرعت شاید نسبت به سیستمهای نسل قبل چندان به چشم نیاید، ولی بهبودهای قابل توجهی که در فرآیند Caching، معماری جدید پردازنده، و سایر سفارشی سازی‌ها و بهینه سازیهای اختصاصی حاصل شده است، آناکوندا را به کنسولی چهار تا پنج برابر قویتر از ایکس‌باکس وان ایکس بدل می‌سازد. طبق گزارشات موثق، آناکوندا در کمترین حالت، ۱۳ گیگابایت رم را به بازی‌ها، و ۳ گیگابایت دیگر را به سیستم عامل تخصیص خواهد داد، که ما را به رقم کلی ۱۶ گیگابایت رم می‌رساند. برای مقایسه، کنسول ایکس‌باکس وان ایکس، «حداکثر» ۹ گیگابایت از رم دستگاه را در اختیار بازی‌ها قرار می‌داد، که آنهم به فراخور نیاز سیستم عامل ممکن بود دستخوش تغییر گردد. علاوه بر آن، مایکروسافت پیش از این مطرح ساخته بود که سیستم عامل در صورت نیاز می‌تواند از «حافظه حالت جامد» (SSD) به عنوان رم مجازی استفاده کند.

یکی از حوزه‌های اصلی تمرکز آناکوندا و لاکهارت، تکنولوژی اختصاصی NVMe برای حافظه حالت جامد است، که سرعت لود را به میزان قابل توجهی بالا می‌برد. طبق آزمایشات، زمان لود یک دقیقه‌ای، به چند ثانیه تقلیل خواهد یافت. علاوه بر این موارد، با اضافه شدن سرویس «اکس‌کلاود» (xCloud) به همه سیستمهای ایکس‌باکس، مایکروسافت به شما اجازه می‌دهد زمانیکه را که در انتظار دانلود شدن بازی هستید، از طریق این سرویس به استریم بازی بپردازید. به نظر می‌رسد که نسل بعدی کنسولها پیش از هر چیز، متعهد به کم کردن زمان انتظار شماست. در کنسولهای آتی، زمان دسترسی به داده‌ها به مرزهای گیگابایت در ثانیه افزایش می‌یابد، در عین حالیکه این کنسولها گرافیک بیمانندی را هم فراهم می‌آورند که بازی‌ها به درجات بالاتری خواهد رساند.

چنانکه از نشانه‌ها برمی‌آید، گرچه بسیاری از بازی‌ها روی کنسولهای نسل بعدی هم اجرا خواهند شد، ویژگیهایی چون رهگیری پرتو احتمالا به کنسولهای لاکهارت و آناکوندا منحصر باشد، چراکه این ویژگیها به APIهای جدیدی نیاز دارند که علاوه بر اینکه در هسته مرکزی ویندوز تعبیه شده است، در هسته بازی‌ها هم قرار خواهد داشت. با توجه به این مسئله، کنسولهای آتی می‌توانند همه بازی‌های نسل قبلی را که امروز در دسترس دارندگان ایکس‌باکس وان است – از جمله بازی‌های Backward Compatible – اجرا کنند.

درست مانند ایکس‌باکس وان ایکس، بازی‌هایی که نرخ فریم آزاد و روزلوشن پویا داشته باشند، روی پروژه اسکارلت عملکرد بهتری خواهند داشت، چراکه می‌توانند از سخت‌افزار بهبود یافته بهره برند. به عنوان مثال، بازی Monster Hunter World – که برای اجرا شدن در نرخ فریم ۶۰ فریم در ثانیه، حتی روی کنسول قدرتمند ایکس‌باکس وان ایکس، با مشکل مواجه است – بدون نیاز به هیچ به‌روز رسانی، می‌تواند با این نرخ فریم روی اسکارلت اجرا شود. علاوه بر آن، بازی‌ها می‌توانند بدون نیاز به هیچگونه به‌روز رسانی، از منابع SSD اسکارلت، بهره برند.

گرچه همواره این احتمال وجود دارد که برنامه‌های مایکروسافت تا زمان عرضه کنسولهای نسل بعد تغییر یابد، تقریبا می‌توان مطمئن بود که پروژه اسکارلت حاوی دو کنسول متفاوت باشد: لاکهارت به عنوان یک کنسول اقتصادی، و آناکوندا، به عنوان کنسول پرچمدار مایکروسافت.

در نهایت، و با نگاه به پروژه اسکارلت، سرمایه‌گذاری‌های مایکروسافت روی ساخت بازی‌های بیشتر، و پروژه اکس‌کلاود، سال ۲۰۲۰ بسیار هیجان‌انگیز می‌نماید.

