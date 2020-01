نفوذ شرکت چینی تنسنت به صنعت بازی، روز به روز بیشتر می‌شود. استودیوی بازی‌سازی پلاتینیوم گیمز به تازگی از سرمایه‌گذاری تنسنت در این شرکت برای محقق شدن تعدادی پروژه خبر داده است.

استودیوی بازی‌سازی پلاتینیوم گیمز (Platinum Games) را به خاطر ساخت مجموعه بازی‌های بایونتا و بازی‌های متال گیر رایزینگ و ونکوییش می‌شناسیم. سال گذشته بود که از سوی این استودیو درباره‌ی برنامه‌های آینده‌ی آن‌ها برای انتشار بازی به صورت مستقل شنیدیم. «آتسوشی اینابا»، تهیه کننده‌ی بازی‌های پلاتینیوم گیمز، در مصاحبه‌ای گفته بود که آن‌ها تعدادی بازی به صورت مستقل در دست ساخت دارند.

طبق گفته‌ی «دنیل احمد»، تحلیل‌گر صنعت بازی، پلاتینیوم گیمز اخیرا به دنبال یک سرمایه‌گذار برای این پروژه‌ها بوده است؛ پروژه‌هایی که به صورت مستقل توسعه و برای عرضه روی پلتفرم‌های مختلف توسعه یافته‌اند. احمد معتقد است که پلاتینیوم گیمز می‌خواهد بازی‌های خود را روی چند پلتفرم و به صورت مستقل عرضه کند؛ برخلاف اکثر قراردادهایی که این شرکت امروزه با شرکت‌های مختلف برای ساخت بازی به صورت انحصاری روی پلتفرم‌ها دارد.

پلاتینیوم گیمز دیروز رسما اعلام کرد که با شرکت چینی تنسنت به عنوان سرمایه‌گذار پروژه‌های مستقل خود معامله‌ای تنظیم کرده است.

در بیانیه‌ای که پلاتینیوم گیمز منتشر کرده آمده است که همکاری آن‌ها با تنسنت، هیچ تاثیری در چگونگی فعالیت این استودیو نخواهد داشت.

«کنیچی ساتو»، مدیر عامل پلاتینیوم گیمز، در پیغامی گفته است که آن‌ها از سرمایه‌ی جدید خود برای تحکیم موقعیت‌شان به عنوان یک شرکت بازی‌سازی و هم‌چنین ورود به انتشار مستقل بازی استفاده خواهند کرد. مدیرعامل پلاتینیوم گیمز گفته است که آن‌ها برنامه دارند تا مخاطب‌های وسیع‌تری را جذب کنند، در عین اینکه به ساخت بازی‌هایی با کیفیت بالا و درخور نام پلاتینیوم گیمز ادامه می‌دهند.

گفته شده است که همکاری تنسنت و پلاتینیوم گیمز تاثیری روی استقلال این استودیو نخواهد داشت و هیچ نوع تغییری در ساختار این استودیو صورت نگرفته است. در واقع تنسنت فقط روی تعدادی پروژه سرمایه‌گذاری کرده است و هیچ سهمی در پلاتینیوم گیمز در اختیار ندارد.

استودیوی بازی‌سازی پلاتینیوم گیمز در حال حاضر مشغول کار روی دو بازی Bayonetta 3 برای نینتندو سوییچ و Babylon’s Fall برای پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر است و پروژه‌های رونمایی شده‌ی متعدد دیگری هم در دست ساخت دارد.

بیشتر بخوانید:

تمام شرکت‌هایی که تنسنت در آن سهم دارد

منبع: ZhugeEX

The post پلاتینیوم گیمز، مقصد بعدی تنسنت برای سرمایه‌گذاری appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala