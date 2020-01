با پایان سال 2019، دهه‌ی 2010 نیز رسما به اتمام رسید و طی این 10 سال بازی‌های فوق‌العاده‌ای‌ نیز بر روی پلتفرم‌های مختلف منتشر شدند. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، طی نظرسنجی جدیدی که وبلاگ پلی‌استیشن برگزار کرد، طرفداران برند آبی رنگ بهترین بازی‌های 10 سال اخیر را انتخاب کردند.

پس از پایان این نظرسنجی، طبق آراء طرفداران سونی The Last of Us را به عنوان بهترین بازی دهه‌ی اخیر برگزیدند. البته این انتخاب جای تعجبی ندارد، بدون شک The Last of Us یکی از تاثیرگذارترین بازی‌های ویدئویی از زمان عرضه‌ در سال 2013 می‌باشد. بر اساس آمار وبلاگ The Last of Us توانست 11 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و لیست کامل را در زیر مشاهده می‌کنید:

The Last of Us God of War The Witcher 3: Wild Hunt Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Horizon Zero Dawn Bloodborne Uncharted 4: A Thief’s End Marvel’s Spider-Man Persona 5 Dark Souls Call of Duty: Black Ops II NieR: Automata Death Stranding Red Dead Redemption Mass Effect 2 Fortnite Batman: Arkham City Resident Evil 2

منبع متن: pardisgame