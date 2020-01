درآمد ۶۸۰ میلیون دلاری اپیک گیمز استور در یک سال اول

شرکت بازی‌سازی اپیک گیمز به تازگی از میزان رشد و درآمدهای سال گذشته‌ی فروشگاه بازی خود صحبت کرده است. فروشگاه بازی «اپیک گیمز استور» که در دسامبر ۲۰۱۸ راه اندازی شد، توانسته است درآمدی ۶۸۰ میلیون دلاری از مشتریان خود داشته باشد.

البته که بخش بزرگی از این درآمد به خاطر پرداخت‌های درون برنامه‌ای بازی‌کننده‌های فورتنایت است. اپیک گیمز رسما به این موضوع اشاره کرده و گفته که از این رقم ۶۸۰ میلیون دلاری، ۲۵۱ میلیون دلار مربوط به بازی‌های دیگر شرکت‌ها بوده است. با توجه به اینکه تنها بازی اپیک گیمز روی فروشگاه خود، فورتنایت است، می‌توانیم ۴۱۰ میلیون دلار باقی مانده از درآمد سال گذشته‌ی اپیک گیمز استور را به فورتنایت ربط دهیم.

اپیک گیمز استور با ارایه‌ی بازی‌های رایگان توانسته است تعداد زیادی مشتری برای خود جذب کند. طبق آمار ارایه شده از سوی اپیک گیمز، آن‌ها ۳۰۰ میلیون کاربر رجیستر شده دارند. از این تعداد کاربر، ۱۰۰ میلیون حساب کاربری از اپیک گیمز استور بازی دانلود کرده‌اند؛ یعنی در واقع حدود ۲۰۰ میلیون حساب کاربری اپیک گیمز استور فقط برای گرفتن بازی‌های رایگان ایجاد شده‌اند، یا حداقل بازی خریده و آن را دانلود نکرده‌اند.

«تیم سویینی»، مدیر عامل اپیک گیمز، پس از راه اندازی فروشگاه اپیک گیمز استور گفته بود که می‌خواهند در سال ۲۰۱۹ هر دو هفته یک بازی رایگان به کاربران بدهند. این رقم در سال ۲۰۱۹ بسیار بیشتر از یک بازی در هر دو هفته بود؛ طوری که اپیک گیمز از ابتدای سال ۲۰۱۹ و یک ماه نخست سال جدید میلادی، ۷۳ بازی رایگان به کاربران خود داده است. این بازی‌های رایگان طبق گفته‌ی اپیک گیمز مجموعا ۲۰۰ میلیون بار دانلود شده‌اند. این تصمیم آن‌قدر برای اپیک گیمز موفقیت‌آمیز بوده و بازده داشته که این شرکت هفته‌ی پیش اعلام کرد که در طول سال ۲۰۲۰ هم به ارایه‌ی بازی‌های رایگان ادامه خواهند داد.

نکته‌ی مهم دیگر اپیک گیمز استور که به موفقیت آن منجر شده، ارایه‌ی انحصاری بازی‌ها است. محبوب‌ترین بازی‌های اپیک گیمز استور همه انحصاری این فروشگاه بوده‌اند؛ بازی‌هایی مثل Control و The Outer Worlds یا The Division 2 و Metro Exodus در لیست محبوب‌ترین بازی‌های اپیک گیمز استور قرار دارند و همگی به صورت انحصاری روی این فروشگاه عرضه شدند.

درآمد ۶۸۰ میلیون دلاری اپیک گیمز استور در یک سال نخست فعالیت خود، در مقایسه با دیگر فروشگاه‌ها یا حتی مجموع درآمد خود فورتنایت روی تمام پلتفرم‌ها، چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. تصور می‌کنیم اپیک گیمز استور در این یک سال، با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که برای در اختیار گرفتن بازی‌های انحصاری و ارایه‌ی ده‌ها بازی رایگان صرف کرده، در واقع برای اپیک گیمز به ضرر مالی منتهی شده باشد. با این حال، مثل دیگر پلتفرم‌های بازی، احتمالا اپیک گیمز استور انتظار دارد تا یکی دو سال ابتدایی خود را با ضرر ادامه دهد و با جذب کاربران بیشتر، در سال‌های آینده به سوددهی برسد.

مدیر عامل اپیک گیمز به تازگی گفته بود که جذب بازی‌های انحصاری برای اپیک گیمز استور نتیجه‌ی بسیار خوبی برای آن‌ها داشته است و این روش را در آینده ادامه خواهند داد. با در نظر گرفتن این موضوع و اینکه بازی‌های رایگان اپیک گیمز استور در سال ۲۰۲۰ ادامه دارند، می‌توانیم مطمئن باشیم که اپیک گیمز و فروشگاه آن در سال جاری میلادی رشد خود را حفظ کند.

