نقد و بررسی بازی Tokyo Ghoul:re Call to Exist



به قلم مهدی خشان

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

مانگای Tokyo Ghoul اثر Sui Ishida در اوایل زمان چاپ خود توانست با داستان بسیار عالی و شخصیت‌هایی با پرداخت عمیق و دوست داشتنی و روایت معرکه خود اسم و رسمی برای خود در صنعت مانگا بسازد. این محبوبیت باعث شد تا 3 فصل انیمه از روی این مانگا ساخته شود و هم اکنون شاهد انتشار یک بازی از روی این اثر فوق محبوب دنیای مانگا و انیمه باشیم. ولی آیا این بازی می‌تواند طرفداران قدیمی یا حتی بازیکنان تازه وارد به دنیای توکیو غول را راضی نگه دارد؟ در این نقد به جواب این سوال خواهیم پرداخت

Tokyo Ghoul:re Call to Exist بازی‌ای در سبک اکشن ماجراجویی است که شما در آن، در نقش اکثر شخصیت‌های دنیای توکیو غول بازی خواهید کرد. شخصیت اصلی داستان Kaneki Ken، یک دانشجوی عاشق مطالعه است. او در کتاب‌خانه‌ای که بیشتر وقت خودش را در آن‌جا سپری میکند با زنی به نام Rize آشنا می‌شود و به او علاقه پیدا می‌کند. پس از مدتی کانکی موفق به رفتن به یک قرار با ریزه می‌شود ولی در انتهای آن شب معلوم می‌شود ریزه یک زن معمولی نیست. بلکه یک غول است و سعی به خوردن کانکی می‌کند ولی به طرز اسرار آمیزی، هنگام حمله ریزه به کانکی، تعدادی لوله ساخت و ساز از ارتفاع زیاد بر روی آن‌ها افتاده که باعث کشته شدن ریزه و مصدومیت شدید کانکی می‌شود. دکتر کانکی تصمیم میگیرد برای نجات جان او ، از اعضا و جوارح ریزه استفاده کند که این کار باعث تبدیل شدن کانکی به یک غول می‌شود. داستان بازی به صورت کلی مربوط به چگونگی تغییر شخصیت کانکی بعد از واقعه هولناک شب قرار او با زن مورد علاقه‌اش و چگونگی سعی بر بهبود روابط بین انسان‌ها و غول ها است چرا که در دنیای توکیو غول، انسان‌ها و غول‌‍ها دشمن خونی همدیگر هستند. غولها سعی بر کشتن انسان‌ها و خوردن آن‌ها می‌کنند و انسان‌ها نیز برای مقابله گروهی از مبارزان را تشکیل داده‌اند تا به شکار غول‌ها بپردازند. این درگیری ها در نهایت باعث می‌شوند که زیر پرده مدرن دنیای توکیو غول چیزی جز هرج و مرج و تاریکی وجود نداشته باشد.

متاسفانه داستان بازی دقیقا از روی انیمه‌های ساخته شده اقتباس شده که دقیقا سبب بروز همان مشکلات فصل دوم انیمه می شود، یعنی داستان بازی مشکلاتی دارد که بی ربط به داستان اصلی مطرح شده در مانگا انیمه است. این مورد باعث ناخوشایندی همه طرفداران مانگای توکیو غول در زمان خودش شد.

متاسفانه روایت داستان بازی اصلا مناسب نبوده و بسیار بد پیاده‌سازی شده است. داستان بیشتر در قالب رمان تصویری روایت می‌شود و با این‌که تماما صداگذاری ‌است در نهایت پیاده سازی صحیحی ندارد و بسیاری از بخش‌های مهم داستان که در مانگا و انیمه بودند در، اینجا حذف شده که باعث سردرگمی در طول بازی می‌شود. برای مثال بعضی مواقع چرا این اتفاق افتاده و یا چه شده که داستان به اینجا رسیده است و دیگر سوالات که با روایت بد بازی به هیچ عنوان نمی‌توان فهمید. روایت بد و عجولانه بازی باعث شده تا تجربه بازی بسیار کوتاه باشد.

طرفداران بازی‌های انیمه‌ای باید تا به حال متوجه شده باشند که بازی‌های ساخته شده از روی انیمه‌ها که اکثر آن‌ها را باندای نامکو میسازد از گرافیک خوبی برخوردار نیستند؛ مخصوصا اگر اولین بازی ساخته شده از روی یک انیمه باشد. توکیو غول نیز از همین مشکل برخوردار است. بازی گرافیک و انیمیشن‌های بسیار بی کیفیتی دارد؛ مخصوصا گرافیک فنی بازی که شدیدا پایین و مناسب برای اوایل نسل قبل است. این مشکل در محیط‌های طراحی شده توکیو غول که بسیار کوچک هستند بیشتر نمایان می‌شود و به تجربه شما آسیب میزند. برخی بافت ها در بازی بی کیفیت هستند و افکت ها هم از این موضوع رنج می برند.

گیم پلی بازی در نگاه اول ساده ولی جالب به نظر می‌آید و می‌تواند شما را سرگرم کند. اگر فقط با تعداد کمی از شخصیت‌های محبوب خود بخواهید بازی کنید این تجربه بعد از مدتی بسیار تکراری و خسته کننده می‌شود، ولی با توجه به تعداد قابل توجه شخصیت‌های قابل بازی اگر مدام بین شخصیت‌های مختلف تعویض کنید تجربه شما از گیم پلی لذت بخش‌تر خواهد شد.

دشمنان بازی نیز اکثرا مشابه هم هستند و تفاوت خاصی ندارند. حتی باس‌های آخر مرحله نیز از این مشکل رنج می‌برند مگر اینکه با یکی از شخصیت‌های اصلی داستان رو به رو شوید تا حس متفاوت بودن به شما دست بدهد. در طول هر مرحله ماموریت‌های متفاوتی دارید که شامل جمع آوری آیتم به خصوص، زنده ماندن به یک اندازه مشخص ، نابودی وسیله ای و یا دیگر موارد است که شما را در طول مرحله سرگرم کند و فقط بکش برو جلو نباشد تا زود خسته نشوید.

البته باید اشاره کرد که بازی دارای ماموریت‌های بی‌ربط نیز هست. بازی دارای باگ‌ها و مشکلات فنی متعدد است که روی تجربه ما در گیم‌پلی تاثیر می‌گذارند، برای مثال دشمنان یا شخصیت ها برای مدتی در یک مکان گیر می‌کنند، و بطور ناگهانی افراد در صحنه های مختلف ظاهر می‌شوند. گیم‌اور در بازی معنایی ندارد و با هر بار مردن می توان احیا شد و درجه سلامتی دشمنان نیز همانقدر که شما به آنان حمله کرده باشید، در همان حال می ماند. در مراحل مختلف اگر شما با یاران خود باشید با کم شدن خط سلامتی خود، یاران شما سعی می‌کنند به شما کمک کنند تا خط سلامتیان پر شود، و یا خود شما نیز می‌توانید سلامتی یاران خود را در صورت داشتن جعبه کمک های اولیه بهبود بدهید.

جدای از بخش تک نفره، توکیو غول شامل بخش چند نفره نیز است که می‌توانید با ساخت شخصیت خود به انجام مودهای مختلف چند نفره بپردازید. این مدها شامل جنگ بین غول و انسان ها و دفاع در برابر حمله گروهی دشمنان در دفعات متعدد است. متاسفانه بخش شخصیت سازی برای کسانی مثل من که بسیار به این بخش اهمیت می‌دهند ناامید کننده است ولی از نظر لباس‌ها می‌توانید در طول بازی با انجام ماموریت‌های خاص یا شکست دادن بعضی باس‌ها گزینه‌های ظاهری جدید‌تری آزاد خواهید کرد. در بخش چندنفره شما هم می‌توانید ماموریت‌ها را با دیگر بازیکنان انجام دهید و یا مقابل هم به مبارزه بپردازید.

بازبینی تصویری:

روایت بد بازی حتی باعث شده تا بهترین صحنه های انیمه/مانگا بی حس باشند.

گرافیک و طراحی محیط‌های بد و ابتدایی.

بخش مولتی پلیر بازی اوایل عرضه بازی بسیار شلوغ بود ولی حال...

بعضی ماموریت ها ساده و سطحی هستند.

تنها نکته مثبت بازی، کنترل شخصیت‌های محبوب شماست.

نکات مثبت:

بازی کردن با شخصیت‌های محبوب خود

نکات منفی:

گرافیک پایین

طراحی مراحل شدیدا ابتدایی

گیم پلی در طولانی مدت خسته کننده می‌شود

روایت خیلی بد و عجولانه

دشمنان تکراری

سخن آخر: Tokyo Ghoul:re Call to Exist متاسفانه دچار نفرین باندای نامکو شده است که مانند بسیاری از بازی‌های انیمه‌ای دیگر در بهترین حالت یک تجربه متوسط هستند. باندای نامکو باید بیشتر از کمیت به کیفیت اهمیت بدهد تا هم شرکت‌شان موفق‌تر و هم طرفداران انیمه خوشحال‌تر شوند. گیم پلی متوسط، گرافیک بد، روایت بد، تکراری شدن و دیگر مشکلات بازی باعث شده تا این بازی فقط به طرفداران دو آتشه توکیو غول پیشنهاد شود.

Verdict

Unfortunately, Tokyo Ghoul:re Call to Exist is suffering from the Bandai Namco curse that makes it, like many other anime-based games, no more than a mediocre experience. Bandai Namco should focus more on quality rather than quantity, so that they can become a more successful company and please anime fans. Mediocre gameplay, poor graphics, boring narrative, repetitiveness, and many other issues mean that this game can only be recommended to die-hard fans of Tokyo Ghoul

Final Score: 4 out of 10

