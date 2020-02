به گزارش پردیس گیم و به نقل از gamingbolt توسعه دهنده Division 2 می‌گوید که برای هیچ کنسول جدیدی برنامه ریزی نشده است.ظاهراً هیچ تفکری برای انتقال بازی به کنسول‌های نسل بعدی وجود ندارد.

بازی The Division 2 در حال تغییرات بزرگی است زیرا جدیدترین گسترش آن Warlords of New York برای این بازی به تازگی منتشر شده است. The Division 2 یکی از بی‌شمار بازی‌های سرویس لایو Ubisoft است که به گونه‌ای طراحی شده که به طور نامحدود ادامه یابد (یا حداقل تا زمانی که قسمت بعدی به بازار عرضه شود). این موضوع که هیچ برنامه‌ای برای انتقال بازی به کنسول‌های نسل بعدی وجود ندارد تعجب‌آور می‌شود تا جایی که به نظر می‌رسد آینده‌ای برای این عنوان وجود ندارد.

در مصاحبه‌ای با روزنامه Daily Star، مدیر خلاق این بازی Yannick Banchereau کاملاً صریح گفت که هیچ برنامه‌ای برای آوردن این بازی اکشن به سیستم عامل‌های بیشتر وجود ندارد. او می‌گوید اکنون آنها روی کنسول‌های فعلی متمرکز شده‌اند تا آن نسخه‌ها را به بهترین وجه ممکن تبدیل کنند.

وی گفت: "ما به دنبال انتقال آن به کنسول‌های جدید نیستیم. آنچه من می‌توانم به شما بگویم این است که ما نسخه خاصی را برای آن کنسول‌ها تهیه نمی‌کنیم، ما سعی داریم فعلا روی چیزی که داریم متمرکز شویم و آن را به بهترین شکل ممکن ارائه دهیم."

این موضوع جای تعجب است، حتی شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه کنسولهای بعدی سونی و مایکروسافت نسبت به مدلهای فعلی سازگارتر با نمونه بازی‌های نسخه‌ی قبلی خود هستند، بنابراین انتقال بازی حتی ممکن است ساده‌تر ار آن چیزی که بنظر می‌رسد نیز باشد. بهرحال یوبی‌سافت هنوز آماده اعلام چنین چیزی نیست، باید صبر کنیم و ببینیم در آینده چه چیزی پیس می‌آید.

