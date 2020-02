جدیدترین بروزرسانی Xbox One "صفحه Home" را به طور کلی تغییر داد + تصویر

"گردآوری و ترجمه شده توسط محمد جواد منجزی"

مدت‌هاست که تیم Xbox وعده یک ظاهر جدید برای رابط کاربری صفحه اصلی (Home) و بخش بازی‌ها و برنامه‌ها (Games and Apps) را به دارندگان کنسول‌های Xbox One داده است؛ اما هر دفعه به دلیلی، عرضه آن به تعویق افتاده و به زمانی دیگر موکول شده بود. چند روز پیش این بروزرسانی از حالت بتا که فقط در دسترس افراد اینسایدر (Insider) است، خارج شده و به طور عمومی برای تمامی دارندگان Xbox One عرضه شد. حال می‌خواهیم نگاهی به تغییراتی که این بروزرسانی در ظاهر و باطن کنسول ایجاد می‌کند بیاندازیم، با ما همراه باشید.

تغییر ظاهر صفحه اصلی کنسول

"ما به کمک نظرات شما کاربرانِ جامعه اکس‌باکس تلاش کردیم تا ظاهر صفحه اصلی را طوری باز-طراحی کنیم که به شما احساس پاسخگو بودن را منتقل کند، محتوا‌های مورد علاقه‌تان را در جلو و مرکز نمایش دهد و شما را سریع‌تر از همیشه به درون تجربه گیمنگ‌تان منتقل کند. به واسطه ظاهر جدید صفحه اصلی، ما نوارهای گیم‌پس، میکسر، اجتماع و فروشگاه را از بالای صفحه اصلی حذف کرده و آنها را به شکل ردیف گونه به پایین صفحه آورده‌ایم و به شما به عنوان کاربر این اختیار را اعطا کردیم تا در راستای تجربه‌ای بهتر و اختصاصی، ردیف های ذکر شده را حذف یا اضافه کنید تا صفحه اصلی را به گونه‌ای که دوست دارید، شخصی‌سازی کنید."

تغییر رابط کاربری بخش بازی‌ها و برنامه‌ها

"به واسطه این بروزرسانی، ما راه‌های بیشتری برای سازماندهی بازی‌ها و برنامه‌هایتان به ارمغان می‌آوریم. شما هم‌اکنون می‌توانید محتواهای خود – از جمله بازی‌ها و برنامه‌های مورد علاقه‌تان – را در راستای دسترسی آسان‌تر دسته بندی کنید؛ همچنین بر روی بازی‌هایی که نسخه دمو یا ترایل دارند هم برچسب مشاهده خواهید کرد که راحت‌تر متوجه آنها بشوید و بهتر بتوانید با مجموعه گیمینگ خود تعامل داشته باشید."

پشتیبانی از عکس و تصویر متحرک (GIF) در مکالمات

"ما قابلیت دیدن عکس و تصویر متحرک را در مکالمات بر روی کنسول فعال کردیم. اکنون عکس‌ها و تصاویر متحرک ارسال شده از برنامه Xbox بر روی اندروید یا iOS یا نسخه آزمایشی برنامه بر روی ویندوز 10 نیز بر روی کنسول به نمایش در خواهند آمد؛ همراه با قابلیت تماشای آنها به صورت تمام صفحه بر روی Xbox One."

قرار دادن بازی‌های یک سری درون یک مجموعه برای مشترکین گیم‌پس

خطاب به اعضای گیم‌پس: “ما به شما این کنترل را میدهیم تا بهتر بتوانید محتوای عناوینی از سرویس گیم‌پس که خودشان جزئی از مجموعه‌ای بزرگتر هستند، را دانلود و بازی کنید – همانند عنوان Shenmue I & II. پس از این بروزرسانی شما چنین عناوینی را در هنگام نصب، به شکل {درون این مجموعه} در کنار هم خواهید دید و می‌توانید انتخاب کنید که تنها یکی از آنها را نصب و اجرا کنید و یا هر دوی آنها را."

تعیین موقعیت دلخواه برای نمایش اعلان‌ها

"شما از هم‌اکنون می‌توانید تصمیم بگیرید که اعلان‌ها در کجا نمایش داده شوند. برای انجام این کار مراحل Settings -> Preferences -> Notifications را به ترتیب دنبال کرده و سپس بر روی Default notification position کلیک نمایید. با انجام این مراحل، صفحه شخصی سازی اعلان‌ها برای شما به نمایش در خواهد آمد و می‌توانید محل به نمایش در آمدن اعلان‌ها را از بین ۶ موقعیت مجزا تایین کنید تا در هنگام بازی حواستان را پرت نکند و جلوی دید شما را نگیرد."

سخن مترجم: چیزی که بارها و بارها و بارها برای خودم پیش اومده ... -_-

بهود تماشا در درون میکسر (Mixer)

"ما چندین تغییرات اعمال کردیم تا تجربه تماشا کردن شما در درون میکسر بر روی Xbox One را بهبود ببخشیم. شما اکنون این انتخاب را دارید که حالت چَت را به {کلاسیک} تغییر دهید و با انجام این کار، پیام‌ها را در فضای اختصاصی و جدا از استریم نمایش دهید. شما از هم اکنون می‌توانید خودتان کیفیت ویدیویی که تماشا می‌کنید را به طور دستی انتخاب کنید؛ در نهایت، شما هم‌اکنون می‌توانید اطالاعت بیشتری در مورد استریمرهایی که به آنها علاقمنداید ببینید و در میان کلیپ‌های قابل دیدنشان به جستجو بپردازید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا بهتر از استریمر حمایت کنید و از جدیدترین کارهایشان باخبر باشید."

سخن مترجم: یکی از دلایلی که نمیتونستم با میکسر راحت باشم عدم وجود انتخاب رزولوشن نمایش ویدیو بود که اونم خدا رو شکر حل شد D:

پیشنهاد‌های سیستم عامل در راستای مدیریت فضای کنسول

"زمانی که شما با کمبود فضای خالی رو به رو شوید اکس‌باکس وان به شما پییشنهادهایی مبنی بر خالیکردن فضا بر اساس مدیریت و نمایش اینکه کدام بازی‌ها یا برنامه‌ها بیشترین فضا را بر روی حافظه کنسولتان اشغال کرده‌اند، می‌دهد. در این بروزرسانی ما قابلیت {جا به جایی} را برای آن دسته از کاربرانی که دارای حافظه قابل حمل (external storage) هستند که به کنسولشان متصل است معرفی می‌کنیم که به شما این حق انتخاب را می‌دهد که بازیتان را به حافظه قابل حملتان منتقل کرده یا آن را حذف کنید."

"ما همواره در تلاش هستیم تا تجربه گیمینگ بر روی Xbox One را بهبود ببخشیم و در ماه های پیش رو نیز رونمایی‌هایی خواهیم داشت."

این بروزرسانی هم‌اکنون برای تمامی Xbox Oneها در دسترس است.

پاورقی:

دمو: دسترسی به بخشی معیین از یک بازی به طور رایگان

تریال: دسترسی به کُل یک بازی اما در مدت زمانی محدود (به طور مثال اجازه انجام دادن یک بازی به مدت 3 ساعت)

منبع متن: pardisgame