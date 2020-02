نقد و بررسی بازی Shadowgun War Games

"به قلم مهدی خشان"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

فراگیری بازی‌های PVP و اکشن شوتر تلفن‌های هوشمند، چند سالی هست که برای همه ثابت شده است. ولی اینکه چه تعداد از این بازی‌ها موفق به جذب مخاطب و درآمدزایی با کیفیت مطلوب می‌شوند را نمی‌توان به صورت دقیق گفت. استدیو مستقر در چک MADFINGER Games را همه با سری عناوین Shadowgun و Dead Trigger بیشتر می‌شناسند. بعد از انتشار Shadowgun Legends در سال 2018 که یک بازی PVP اکشن شوتر co-op بود، این استدیو در بازی جدید خود یعنی Shadowgun War Games دست به تغییرات مهمی زده است که در این متن به آنان خواهیم پرداخت؛ تغییراتی که بازی را یک رقیب مستقیم برای Modern Combat Versus تبدیل می‌کند و ممکن است رقبای دیگر را به چالش بکشد.

بازی داستانی ندارد که بخواهیم به آن اشاره کنیم، بخاطر همین موضوع به سراغ بررسی بخش‌های دیگر می‌رویم. بازی در سبک PVP – بازی‌باز در مقابل بازی‌باز – به صورت آنلاین هست که هر تیم، در ۲ گروه ۵ نفری تقسیم می‌شوند. براساس همین باید از میان ۵ کلاس موجود فعلی منتشر شده، شخصیت خود را انتخاب کنید. ۵ کلا فعلی شامل کلاس‌های هجومی، تانک، ساپورت، اسنایپر، و دونده هست. البته مشخص نیست که شخصیت‌های آینده بازی هم کلاس‌های متفاوتی داشته باشند یا خیر. هر شخصیت دارای ۲ سلاح مخصوص به خود است که در حین بازی می تواند آن را تعویض کند. این مورد یک برتری نسبت به رقیب بازی، یعنی Modern Combat Versus است.

هر شخصیت ویژگی‌های مخصوص به خودش را دارد. مثلاً شخصیت Slade درپرتاب نارنجک و التیام بخشی به سلامتی از دست رفته خود مهارت دارد، درحالی که Revenant می‌تواند در شعاع 90 درجه‌ای حرکت دشمنان را کاهش دهد. Sara برای مقابله با حمله دشمنان حفاظ محافظتی ایجاد می‌کند، توانایی Jet به او اجازه می‌دهد از یک مکان به مکان دیگر تلپورت کند و در آخر، Willow با ایجاد صفحه سفید فلش دید دشمنان را موقتاً کور می‌کند. درحالی که در این بازی هر شخصیت دارای ۲ مهارت مخصوص به خود است، در بازیModern Combat Versus شخصیت‌ها تنها به یک مهارت دسترسی دارند.

نکته قابل توجه دیگر این است که در این بازی با بالارفتن سطح خود شاهد آزاد شدن شخصیت‌های دیگر در بازی هستیم – مانند شخصیت Jet که در سطح ۱۵ قابل بازی است – درحالی که در MCV برخی شخصیت‌ها قابل خریداری هستند و برخی هم به صورت رایگان قابل بازی می‌شوند. در کل می‌توان گفت که بالانس خوبی میان شخصیت‌ها و قدرت‌هایشان در بازی قرار است. در بازی شاهد دو بخش Team Death Match و Capture the Flag می‌باشیم. باز هم موردی که مطرح می‌شود در حالت Capture the Flag شما باید به سطح ۵ بازی برسید، تا این بخش برایتان باز شود ولی در صورتی که در بازی MCV همه حالت‌ها از همان ابتدا برای شما آزاد هستند. در هر بازی، هر پایگاه دارای مقداری آیتم شامل مهمات و medkit است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید ولی در هربار استفاده، باید تا بارگذاری مجدد این آیتم‌ها صبر کنید. استفاده از قابلیت‌های هر شخصیت در کشتن دشمنان امتیازات و مدال‌های مخصوصی به همراه دارد. برای مثال، هِد‌شات کردن دشمنان یا کشتن آن‌ها با نارنجک XP بیشتری به سطح بازی‌باز اضافه می‌کند و در جدول رده بندی بازی تاثیر دارد. با کسب امتیاز بیشتر، ممکن است از میان ۳ بازیکن برتر برگزینده شوید و لقب MVP یا بهترین بازیکن را بدست آورید.

مانند بیشتر بازی‌های این سبک، برای افزایش سطح و روزانه بازی کردن جوایزی در نظر گرفته شده که شامل تعدادی آیتم برای شخصی‌سازی ظاهری است و تاثیری در گیم‌پلی بازی ندارند. شخصی‌سازی شخصیت‌ها کمی سطحی و ابتدایی است و شامل شخصی‌سازی ظاهری، آتیم‌های تزِینی سلاح‌ها، ایموت‌های جدید، نمایش بازی‌های برده شده و مدال‌ها‌ می‌شود. در این مورد SWG بهتر از شخصی‌سازی پیش پا افتاده‌ی MCV عمل کرده اما نسبت به نسخه قبل خود یعنی Shadowgun Legends، بسیار ضعیف‌‌تر ظاهر شده است. درShadowgun Legends، بازی‌باز می‌توانست کل شخصیتش را از اسلحه تا لباس و سایر جزییات را کاملاً شخصی‌سازی کند. همچنین هیچ درخت مهارتی در بازی وجود ندارد و هر شخصیت به صورت پیش فرض ۲ قابلیت مخصوص به خود را دارد، در صورتی که در Shadowgun Legends درخت مهارت برای بازی‌باز در نظر گرفته شده بود که به او اجازه می‌داد مهارت‌‌های شخصیت خود را به طور دلخواه و بنا به نیاز انتخاب کند.

بازی مثل همه رقبای خود از جمله سری Modern Combat, Critical Ops و Infinity Ops دارای فروشگاه است و می‌توان با استفاده از واحد پول مجازی داخل بازی که به ازای هر سطح ۵۰ سکه به شما می‌دهد، ‌آیتم‌های تزیینی را از فروشگاه بخرید یا حتی با جمع کردن پول داخل بازی یا خرید اشتراک بتل پس، مقدار زیادی ‌آیتم شخصی‌سازی کننده دریافت کنید. اما نکته‌ای که فراموش کرده بودم بگوییم این است که شخصیت‌های شما قابل ارتقا نیستند و فقط حساب کاربری شما قابل ارتقا است؛ برخلاف شخصیت‌های MCV که همگی سطح بندی دارند، قابل ارتقا هستند و می‌توان به صورت رایگان با کمترین هزینه یا خرید اشتراک بتل پس آن‌ها را ارتقا داد.

کنترلر بازی هنوز مشکلاتی دارد برای مثال دویدن در بازی کمی سخت هست چرا که وقتی می‌‌خواهید بدوید اسلحه شما ناگهان زوم می‌کند و دویدن غیرممکن می‌شود. اما بازی از لحاظ بصری در سطح مطلوبی قرار دارد و با توجه به حجم تقریبا ۴۰۰ مگابایتی خود، گرافیک خوبی را ارائه می‌دهد. بسته به قدرت گوشی هوشمندتان می‌توانید تنظیمات فریم ریت بازی و سطح کیفی گرافیک بازی را تغییر دهید. همچنین امکان شخصی‌سازی تنظیمات Layout دکمه‌ها و HUD بازی نیز امکان پذیر است. در بحث افکت‌ها و طراحی محیط، نقشه‌های SWG بسیار کوچک و بسته است؛ برخلاف MCV که محیط بزرگ‌تر و باز‌تر و با گرافیک فنی بالاتری ارائه می‌کرد. در اینجا چنین خبری نیست و افکت‌های بی‌کیفیت‌تری که شامل افکت‌های انفجاری و دود و آتش اسلحه و نور هست، را نیز شاهد هستیم. با توجه به تست بازی در یک گوشی میان رده و حجم کم بازی، در سطح High هم شاهد کیفیت خوبی در لود شدن بافت‌ها نیستیم و همچنان حس می‌کنیم که شخصیت‌ها مقداری تار و دارای طراحی بی‌کیفیتی هستند؛ برخلاف محیط بازی که کیفیت خوبی دارد و از نظر بصری و فنی قابل قبول است.

صدا‌گذاری در بازی به خوبی انجام شده ولی تنوع کافی را ندارد. برخلاف آنچه که در صداگذاری اسلحه‌ها انجام شده، شما با دیالوگ‌های بعضاً تکراری و بی روح در شخصیت‌ها روبرو می‌شوید و در مقایسه با MCV باز‌هم شاهد ضعف بازی در این مورد هستیم. مو‌سیقی‌های بازی هم چندان تنوع و حس و حال خاصی ندارند و اغلب تکراری هستند. البته بازی به تازگی عرضه شده و امکان تغییرات برای یک بازی آنلاین همیشه هست. آنقدر هم نمی‌توان سخت گرفت، چراکه رقیب بازی یعنی MCV، برروزرسانی‌های مختلفی دریافت کرده و تغییرات زیادی در خود دیده است.

بازبینی تصویری:

جزییات شخصی‌سازی که شامل پوسته‌ها، Emotes‌ها و... می‌شوند.

افکت‌های بی‌کیفیت مثل صحنه های افنجار

نگاهی ساده به شخصیت‌ها و طراحی آنان

نمایی از محیط بازی و زاویه دید شخصیت های دیگر

معرفی شخصیت های انتخاب شده تیم‌ها قبل از شروع بازی

نکات مثبت:

حجم پایین بازی در مقایسه با آنلاین، اکشن و PVP بودن آن.

شخصی‌سازی خوب و رایگان شخصیت‌ها

اجباری نبودن خرید بتل پس و پول واحد بازی

تعداد قابل قبول شخصیت‌ها و کلاس‌ها

تنوع سلاح‌های شخصیت‌ها

نکات منفی:

گرافیک فنی پایین در مقایسه با رقبا

طراحی مراحل بعضاً ضعیف

تنوع کم و نبود حالت‌ها و رویدادهای بیشتر در بازی

محیط کوچک و بسته

نبودن درخت مهارت برای هرشخصیت

سخن آخر: در آخر باید گفت که با همه این توضیحات نمی‌توان انتظار شاهکار یا یک بازی خیلی بزرگ از Shadowgun War Games داشت، چراکه بازی‌های آنلاین بسیاری هستند که در اوایل عرضه خود محتوی کمی برای سرگرمی مخاطب دارند و طی یک سال آینده تغییرات بزرگی را درخود می‌بینند. هر استدیو بازی‌سازی نیاز به مخاطب و سود‌آوری برای بازگشت هزینه‌های ساخت خود دارد و به همین خاطر ‌این بازی نیز در آینده تغییرات مهمی خواهد کرد. اگر شما یک گوشی هوشمند دارید ولی فضا کافی ندارید و دوست دارید که بازی PVP شوتر رایگان انجام بدهید، گزینه ما برای شما Shadowgun War Games است. ارزش این بازی بیش از تصور شما است.

Verdict



Ultimately, Shadowgun War Games is not a masterpiece since, like many online multiplayer games at the time of their release, it is light on content and needs to go through extensive changes through the upcoming year. Every studio needs an audience and income to offset the development costs, and such vital changes are likely, as a result. If you own a smart phone with limited storage, yet want a free to play a PVP based online shooter game, Shadow War Games is our choice for you. This game’s value will pleasantly surprise you

Final Score: 8 out of 10



منبع متن: pardisgame