فوران آتشین؛ باگ جدید سیمز ۴

باگ، بخشی جدا نشدنی از هر بازی است. بازی ویدیویی بدون باگ وجود ندارد و با اینکه دل خوشی از باگ‌های مختلف بازی‌ها نداریم، ولی هر از گاهی هم باگ‌ها منجر به خلق صحنه‌هایی می‌شوند که به تجربه‌ی بازی می‌افزایند؛ مثل باگ جدید سیمز ۴ که در نتیجه‌ی آن، ادرار شخصیت‌های بازی خاصیت آتش زدن پیدا کرده است.

چند سالی از عرضه‌ی چهارمین شماره از مجموعه بازی‌های سیمز می‌گذرد، ولی پشتیبانی از این بازی به قدرت ادامه دارد؛ طوری که هنوز هم بسته‌های الحاقی و محتوای دانلودی به صورت مرتب برای این بازی عرضه می‌شوند. معمولا پیش از عرضه‌ی هر بسته‌ی الحاقی جدید، خود بازی اصلی با تعدادی قابلیت جدید آپدیت می‌شود. آپدیت جدید سیمز ۴، تعدادی آیتم جدید مثل نردبان به بازی کرده، منوی مدیریت آیتم‌ها را تغییر داده و چند سرویس جدید مثل آتش‌نشان‌ها را هم به بازی آورده است.

با این حال، مشکلاتی که این آپدیت جدید با خود به همراه آورده، از قابلیت‌های جدید آن بیشتر است. برخی از بازی‌کننده‌های سیمز ۴ پس از آپدیت متوجه شده‌اند که رفتن به دستشویی، ممکن است به آتش گرفتن خانه‌شان بی‌انجامد. آن‌هایی هم که خانه‌شان آتش گرفته، فرصت را غنیمت شمرده تا با آتش‌نشان‌های جدید سیمز ۴ تماس بگیرند، و با رفتاری در راستای دیگر قابلیت‌های این آپدیت جدید مواجه شده‌اند؛ آتش‌نشان‌ها هر کاری انجام داده‌اند، به غیر از خاموش کردن آتش.

 

باگ‌ها به این دو مورد ختم نمی‌شوند. بازی‌کننده‌هایی که آمده‌اند از آیتم جدید نردبان استفاده کنند هم قصه‌ی دیگری از تجربه‌ی سیمز ۴ با آپدیت تازه‌اش تعریف می‌کنند.

 

سازندگان سیمز ۴ در فوروم رسمی این بازی خبر داده‌اند که از مشکلات آپدیت جدید خبردار هستند و به دنبال راه حلی برای آن می‌گردند. در هر حال، توصیه شده است که دستکاری‌ها یا به اصطلاح مادهای بازی را غیرفعال یا متناسب با نسخه‌ی جدید بازی، بروزرسانی کرد. هم‌چنین سازندگان پیشنهاد کرده‌اند که بازی‌کننده‌ها فعلا و تا مشکلات حل شود، از فایل ذخیره‌ی خود پیش از آپدیت نسخه‌ای پشتیبان تهیه کنند.

عرضه‌ی سیمز ۴ به شش سال پیش بازمی‌گردد و بازی ده‌ها بسته‌ی الحاقی و محتوای دانلودی دارد. بیشتر بازی‌کننده‌ها هم روی بازی‌های‌شان تعداد زیادی دستکاری مختلف سوار می‌کنند، در نتیجه دیدن چنین باگ‌هایی اصلا عجیب یا غافلگیرکننده نیست.

اگر سیمز ۴ خود را آپدیت کرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم تا آپدیت بعدی، جایگزینی برای دستشویی کردن شخصیت‌های خود پیدا کنید؛ در غیر این صورت باید ریسک آتش زدن خانه‌ای که حسابی پای آن زحمت کشیده‌اید را به جان بخرید.

منبع: The Verge، Reddit، Reddit

The post فوران آتشین؛ باگ جدید سیمز ۴ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala